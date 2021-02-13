"Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни", - пояснила Баранова, посетовав на "бесстрашных и безмасочных" вакцинированных.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со своей стороны предупредила, что ранее перенесшие COVID-19, несмотря на наличие антител, могут заразиться повторно - уже новыми штаммами коронавируса. Такие предварительные данные поступили из ЮАР, сообщила на брифинге 12 февраля главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Специалисты изучают, на сколько хватает иммунитета у уже переболевших. По словам представительницы ВОЗ, предварительно установлена, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности микроорганизма) вируса и, предположительно, снижает уровень передачи коронавируса. Подавляющее большинство вакцинированных переносит заболевание в легкой форме, добавила Сваминатан.