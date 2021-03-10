Получившие жалобу соцработники нашли в клайпедской квартире трех оставленных без присмотра детей

Врачей скорой помощи на место происшествия вызвала полиция и социальные работники.

"Бригада нашла в квартире троих малолетних детей: 10-месячного, почти 2-летнего и 3-летнего. На них практически не было одежды. Мать нетрезвая, это выяснила полиция. Окружение - асоциальное", – сказала заместитель главврача Станции скорой помощи Нийоле Дамбраускене.

Мать не совсем понимала, что происходит, она спала. Врачи осмотрели детей, беспокойство вызвало состояние двухлетнего.

"У него была немного повышена температура. Были небольшие царапины на спине, поэтому его увезли в детскую больницу. Двух других детей передали соцработникам", – сказала Дамбраускене.

Полиция и соцслужбы проводят расследование.

Глава Клайпедской службы по правам детей Эгле Делтувайте-Качалинене сказала, что дети находятся в безопасности у дежурных опекунов.

Вернут ли их матери, выяснится после завершения расследования и беседы с отцом. По данным служб, мужчина работает за границей. Полиция в эту семью приехала не в первый раз, семья попадала и в поле зрения служб по правам детей. Семья получала социальную помощь.