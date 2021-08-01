Получившие в Литве убежище нелегалы находят работу и даже открывают свой бизнес

Специалисты службы занятости указали, что трудоустройство беженцев в районах осложнено тем, что там они не могут арендовать жилье, если находят работу. По этой причине беженцы переезжают в большие города. Центр приема беженцев в Рукле работает 25 лет. Староста этого населенного пункта заметила, что местные предприниматели и хотели бы взять на работу беженцев, но не всегда могут из-за длительного процесса улаживания всех формальностей.

Предприниматели хотели бы, чтобы беженцам быстрее выдавали разрешение на работу в Литве. Староста Руклы Вилма-Аквиле Кароблене сказала: "Есть и спрос, и предложение. Немалая часть предпринимателей готова трудоустроить этих людей. Местные предприниматели нуждаются в рабочих, а беженцам не дают право на работу", – сказала она, заметив, что это в основном компании, работающих в сфере общепита или производства продуктов питания.

Зарегистрироваться в Службе занятости беженцы могут не сразу. На все формальности уходит около 6 месяцев. На рынок труда они вливаются еще через полгода после регистрации в Службе занятости и получения временного вида на жительство.

"Пока беженец не получит временный вид на жительство или документ в Департаменте миграции, подтверждающий его право на временную работу, он не может работать в Литве", – сказала специалист службы в Йонаве Кристина Кашаускене, заметив, что те, у кого есть только специальный документ, не могут регистрироваться в Службе занятости.

Однако, по ее словам, они могут найти работу и без регистрации в Службе занятости. Но такое, по ее словам, бывает редко.

"В Службе занятости регистрируются те, кому это не надо, например, женщины с малолетними детьми. Было и такое, когда человек, едва получив документы, уехал из Литвы", – сказала Кашаускене, заметив, что раньше беженцев не хотели принимать из-за предубеждений и культурных различий.

"Сейчас ситуация в корне изменилась: работодатели прислушиваются, приглашают на собеседование и дают возможность продемонстрировать свои способности и компетентность", – продолжила она.

Директор центра в Рукле Беатриче Бернотене сказала, что беженцы получают пособие в размере 90 евро: "На эти деньги они должны питаться"

По ее словам, получив статус беженца, мигранты обычно уезжают из Литвы.

Кашаускене сказала, что устроиться беженцам мешает невозможность арендовать жилье там, где они нашли работу. Был случай, когда беженец, живший в Рукле, нашел работу в Йонаве, но не смог арендовать подходящее жилье за доступную сумму.

"Потом человек нашел жилье в Вильнюсе и уехал туда работать", – рассказала специалист.

Она сказала, что эта проблема касается всех небольших городов - их жители не хотят сдавать жилье беженцам.

"Поэтому они обычно уезжают в Вильнюс или в Каунас, где легче найти жилье", - продолжила Кашаускене.

По данным Службы занятости, украинцы чаще всего идут на курсы поваров, кондитеров, мясников, сварщиков, водителей.

Многие граждане Сирии учились на парикмахеров.

Мужчины из Украины часто идут работать электриками, сварщиками, инженерами, а женщины – поварами, кондитерами, медсестрами.

Сирийцы чаще работают парикмахерами, поварами, мебельщиками, портными, резниками кур. Женщинам из Сирии с трудоустройством сложнее, поскольку у них нет опыта работы. Поэтому они часто идут работать посудомойщицами и помощницами на кухне.

По словам представителя Службы занятости, иногда беженцы открывают свой бизнес. Например, сириец, работавший сборщиком мебели, потом открыл свою компанию по производству мебели, а украинец, приехавший в Литву изначально хотел открыть компанию, в которой мог бы трудоустраивать своих приехавших в Литву соотечественников.

Переквалифицироваться легче гражданам Украины, Афганистана и Таджикистана, поскольку они владеют русским языком.

Сейчас на учете в Службе занятости стоят 139 беженцев: 97 – в Вильнюсе, 41 – в Каунасе и один – в Клайпеде.