Получившего травму мужчину в Ширвинтской больнице приняли пьяные врачи

По словам полицейских, в тот день выяснилось, что пьяны несколько врачей. Однако администрация Ширвинтской больницы эту информацию опровергает и говорит, что никаких жалоб не поступало.

Ева Миколайтене из Ширвинтского района сказала tv3.lt, что 22 августа, около 19 ч. она с мужем, получившим травму ноги, приехала в больницу, где их встретил нетрезвый персонал.

"Мы поехали в приемное отделение Лаздинайской больницы, но нам сказали, что придется ждать 5 часов. Мы решили ехать назад в Ширвинтос. Когда приехали в приемное отделение Ширвинтской больницы, нас приняла медсестра и сказала ждать. От медсестры исходил запах алкоголя, но я не придала этому значения, думала, может средство дезинфекции или еще что-то так пахнет. Перед тем как зайти в кабинет врача, муж сходил в туалет, там он увидел в мусорном ветре бутылку из-под алкоголя", – рассказала женщина.

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Когда мужчина вошел в кабинет, начались всякие недоразумения, в результате лечение было не назначено, лекарства не выписали, врач сказал полежать, и все пройдет. Поскольку пострадавший помощи не получил и понял, что врачи пьяны, семья поехала в Укмергскую больницу. Там был сделан рентген, назначено лечение, дали больничный. Когда Ева вернулась домой, было 22 ч. Она решила вызвать полицию.

"22 августа 2022 г. около 22 ч. поступило сообщение о том, что в 19:30 ч., когда звонившая женщина была в больнице, ее там встретил нетрезвый персонал. Полиция поехала в приемное отделение Ширвинтской больницы и проверила работников на трезвость. У нескольких установили 1,13 и 2,08 промилле. Информацию об этом сразу же передали администрации больницы – ВРИО директора Дайнюсу Бучюсу", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.

Однако представители больницу уверяют, что никаких жалоб не поступало и считают, что информация о пьяных работниках неверная.