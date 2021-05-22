В Паневежисе хотя бы одной дозой привиты 29 000 человек.

В редакцию Delfi обратился Повилас из возрастной группы 60+ Он сказал, что с двумя коллегами должен был привиться в четверг первой дозой Pfizer. "Один в 17 ч. был привит, а двое, которым назначили время на 18:20 и 18:44, получили сообщения о том, что вакцинация отменяется", – рассказал мужчина.

Он был удивлен, что в сообщении никак не объяснялось такое решение и другое время не было назначено. Потом он позвонил в центр вакцинации и записался на следующую неделю.

"Я заново зарегистрировался, привьюсь 26 мая. Сказали, что закончилась вакцина", – сказал Повилас.

"Мы подумали, что скорее всего, кто-то привился вместо нас, вот мы и остались ни с чем", – предположил он.

На запрос Delfi представитель Паневежской поликлиники Аурелия Петронене ответила, что не хватило вакцины для тех, кто ждал ревакцинации.

"Поскольку вакцины не хватает, мы решили отозвать регистрацию на первую дозу и привить тех, кому нужно было получить вторую", - сказала она.

Петронене также сказала, что сложно прогнозировать, сколько людей придут на вакцинацию.

"Например, на прошлой неделе не пришли больше 100 человек. Поскольку много в их числе было тех, кому требовалась ревакцинация, они пришли на этой неделе. (…) Мы должны были вакцинировать опоздавших – это были спортсмены - футболисты, баскетболисты, которые по уважительной причине не могли привиться на прошлой неделе", – заметила специалист. и извинилась перед жителями, которым не удалось привиться.

Она порадовалась, что большинство отнеслось к этому изменению доброжелательно, их записали на следующую неделю.