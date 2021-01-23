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Получателям пособий в Литве карантин выгоден. Соцмин еще перед первой волной рекомендовал освободить безработных от необходимости отрабатывать за пособия. То же самое и во время второго карантина несмотря на то, что некоторые муниципалитеты просили поменять правила, ведь люди обычно работали на улице и по одному. Староства остались без работников, их завалило снегом, поэтому пришлось платить деньги за чистку дорог.
Kiemsargis
Kiemsargis
© Stopkadras / youtube.com

Деревенские дороги блестят как стекло, местами их занесло снегом, а рабочих невидно. Во время пандемии за пособия отрабатывать не надо.

"Что мне пенсионеру делать? Неужели идти и посыпать дорогу солью" – сказал журналистам LNK житель Паневежского района.

Муниципалитет Паневежского района критикует решение Соцмина.

"Мы критически оцениваем такое решение. Ведь люди никогда не работают большими группами, только по несколько человек. А в такой ситуации, когда выпал снег, надо расчистить дорожки, кладбища, еще что-то. Можно по одному на работу вызывать. Нет никакой угрозы заражения", – сказала LNK представитель муниципалитета Виргиния Савицкене.

Например, в старостве Рамигала пособия получают 30 человек. Значит, такое количество людей могло чистить дороги и посыпать тротуары. Сейчас эти проблемы решает муниципалитет. А у него есть возможности только поддерживать в порядке главные улицы городка. В деревнях людей мало, там чистят дороги, только ели люди обращаются за помощью.

"Истратим деньги на чистку дорог, не будет на их приведение в порядок весной", – сказал староста Рамигалы Вайдас Хирв. По его словам, нередко просто договариваются с получателями пособий и они приходят на помощь - авансом. Ведь после карантина люди все равно должны будут отработать за пособия.

По данным муниципалитета, в Паневежском районе помощь получают 900 человек. Все они в карантин свободны от обязательств.

"Они получают деньги и не отрабатывают за них. А ведь другие люди работают", – сказала Савицкене.

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