Деревенские дороги блестят как стекло, местами их занесло снегом, а рабочих невидно. Во время пандемии за пособия отрабатывать не надо.
"Что мне пенсионеру делать? Неужели идти и посыпать дорогу солью" – сказал журналистам LNK житель Паневежского района.
Муниципалитет Паневежского района критикует решение Соцмина.
"Мы критически оцениваем такое решение. Ведь люди никогда не работают большими группами, только по несколько человек. А в такой ситуации, когда выпал снег, надо расчистить дорожки, кладбища, еще что-то. Можно по одному на работу вызывать. Нет никакой угрозы заражения", – сказала LNK представитель муниципалитета Виргиния Савицкене.
Например, в старостве Рамигала пособия получают 30 человек. Значит, такое количество людей могло чистить дороги и посыпать тротуары. Сейчас эти проблемы решает муниципалитет. А у него есть возможности только поддерживать в порядке главные улицы городка. В деревнях людей мало, там чистят дороги, только ели люди обращаются за помощью.
"Истратим деньги на чистку дорог, не будет на их приведение в порядок весной", – сказал староста Рамигалы Вайдас Хирв. По его словам, нередко просто договариваются с получателями пособий и они приходят на помощь - авансом. Ведь после карантина люди все равно должны будут отработать за пособия.
По данным муниципалитета, в Паневежском районе помощь получают 900 человек. Все они в карантин свободны от обязательств.
"Они получают деньги и не отрабатывают за них. А ведь другие люди работают", – сказала Савицкене.
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