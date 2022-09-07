Польский аналитик: Россия обречена оставаться придатком Запада

- За что конкретно вы отвечали в Агентстве разведки Польши?

- В Агентстве я занимался восточным направлением, работал в посольствах Польши в Москве и Киеве. Из Москвы меня выслали как персону нон-грата, по словам российской стороны, у Министерства иностранных дел претензий ко мне не было, претензии были у ФСБ. По их мнению, я был чересчур активен. На самом деле моя активность не была какой-то особенной и вполне умещалась в рамках Венской конвенции, которой придерживается дипломатический корпус любой страны. Но… тогда это были, скажем так, первые признаки усиления режима Путина, режима спецслужб, и по посольствам западных стран в России прокатилась первая волна высылки дипломатов. Запад ответил на этот выпад, но только через несколько лет, после попытки отравления сотрудниками российских спецслужб высокопоставленного перебежчика из России, который укрывался в Англии. Я говорю об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

- Давайте вернемся в то время, когда вы попали в разведку. Откуда у молодого человека появилось решение работать в Агентстве разведки?

- Я родом из региона Польши в Свентокшиских горах, где были очень сильны повстанческие и независимые традиции, я вырос на легенде Январского восстания. Во время Второй мировой войны большинство членов семьи воевали в Армии Крайовой. В моей семье всегда говорилось о патриотизме. Антони Хеда, двоюродный брат моего отца, получил известность, когда вместе со своими бойцами в 1945 году атаковал тюрьму, в которой сотрудники НКВД и силовых структур коммунистической Польши удерживали порядка 350 человек.

Я как раз заканчивал учиться в Варшавском университете, когда коммунизм пал и… именно тогда, в 1989 году, я получил приглашение начать работать в разведке. Я сразу на это решился и по сей день не жалею, так как это отвечало моим убеждениям. Из-за истории моей семьи я с самого начала стремился работать на восточном направлении.

- Какую специальность вы изучали в университете?

- Журналистику (улыбается).

- Когда вы упомянули о том, что в вашей семье были сильны патриотические традиции, а потому вы охотно приняли предложение стать сотрудником разведки, мысленно я увидел молодого человека, мечтателя и идеалиста. Работа в разведке изменила ваши идеалы?

- Разница между теми идеалами, с которыми вы приходите на работу, и действительностью — это пропасть. Патриотизм придает хорошую мотивацию, сама же работа очень и очень кропотливое занятие для усидчивых и терпеливых людей. Грубо говоря, вы можете работать день за днем, а результаты появятся только через недели, месяцы и даже годы кропотливого труда. Столкновение с реальностью меня не разочаровало, скорее заставило серьезно относиться к тому, что я делаю.

- Вы занимались восточным направлением. Можно конкретнее?

- Политическая разведка, но это конечно не означает, что моя деятельность концентрировалась исключительно на этой области. В разведке, надо знать понемногу обо всем. Я концентрировался на мониторинге и пассивном сборе информации.

- Вы работали в посольстве Польши в Москве и позднее в Киеве под дипломатическим прикрытием, то есть фактически вы были полевым агентом. Что вы можете рассказать об этом эпизоде вашей жизни?

- Ничего. Все что могу ответить на ваш вопрос, это то, что в мои обязанности входил в том числе ежедневный мониторинг местной прессы и... встречи с разными людьми.

- Во время вашей работы в Москве, вы чувствовали повышенное внимание со стороны российской контрразведки?

- Да, я постоянно чувствовал их присутствие где-то рядом, постоянно приходилось быть настороже, концентрировать внимание на том, что происходит вокруг. Работа под прикрытием в Москве фактически означает то, что вы попали в первую лигу, когда и выигрыш, и проигрыш могут оказаться чрезвычайно высокими. Ставки очень высоки.

- Вас пробовали завербовать?

- Нет. Если бы это случилось, это означало что я как агент полностью "сгорел" и мне немедленно нужно покинуть Россию.

- У российских служб, репутация жесткого игрока. Говорят, что российские шпионы действуют жестко и не считаются с потерями. Это действительно так?

- Российские спецслужбы не придерживаются вообще никаких правил и подчас действуют, очень и очень жестоко.

- Почему?

- Истоки российской и советская разведки — это политическая полиция, а политическая полиция всегда действовала грубо, жестоко и кроваво. Первые резидентуры разведки в других странах состояли из сотрудников царского Охранного отделения, то есть Охранки, которые первоначально занимались надзором и борьбой с неблагонадежными эмигрантами из России. Сейчас после убийства Литвиненко, отравления Скрипалей можно сказать, что история снова повторяется. Российская разведка убивает, терроризирует и запугивает, конечно, прежде всего собственных граждан, одновременно таким образом передавая сообщение гражданам демократических стран: ваши правительства не в состоянии обеспечить безопасности и сохранности жизни.

- То есть, на самом деле российская разведка — это политическая полиция, которая выполняет функции разведки?

- Да. И поступает классически – запугивает и терроризирует. Очередным таким признаком, который свидетельствует о том, что российские разведслужбы, являются своеобразным аналогом политической полиции, является огромное число сотрудников, агентов, шпионов, которые трудятся во всех областях. Политическая полиция должна быть везде, надзирать за всеми. Вот они этим и занимаются. Российские службы делают ставку на массовость, по их мнению, "чем больше, тем лучше". В определенном смысле это дает преимущество, ровно как и то, что Царская империя, СССР, Российская Федерация благодаря своим спецслужбам, даже несмотря на разные политические кризисы, в состоянии реализовать стратегические цели с горизонтом планирования до десятков лет.

Однако эта массовость одновременно означает, во-первых, что оснащение российских служб оставляет желать лучшего, потому что подобных результатов можно добиться гораздо легче и быстрее при наличии хорошего, современного технического оснащения. Во-вторых, массовость этf означает, что качество и мотивация сотрудников снижается и оставляет желать лучшего. Грубо говоря, россияне делают ставку скорее на агентов, чем на средства электронной разведки.

- Но ведь времена изменились!

- Сегодня вместо посольств – средством шпионажа стал бизнес, обмен учеными, миграция молодых и способных программистов и инженеров. Процесс миграции из Российской Федерации мы наблюдаем много лет, но вместе с утечкой мозгов к нам попадают и шпионы. Рискну предположить, что их много, очень много, годами и даже десятилетиями эти люди стараются быть милыми и симпатичными европейцами, но увы, они по-прежнему выполняют приказы из Центра.

Российская Федерация без малейших зазрений совести воспользовалась прямо-таки детской доверчивостью европейцев и постаралась трудоустроить в западных корпорациях как можно больше своих действующих или ушедших в запас шпионов. Причем этот процесс начался очень и очень давно. Фактически сотрудниками ГРУ, СВР или ФСБ могут оказаться, например, россияне с гражданством какой-либо европейской страны, работающие на хороших, высокооплачиваемых должностях. Легко можно себе представить, как такой господин приезжает в Варшаву или Вильнюс и открывает свой бизнес, налаживает контакты с бизнесменами и политиками. Хватка российских спецслужб на горле западного бизнеса – железная. Не стоит забывать и о промышленном шпионаже, количество российских ученых, стажирующихся в западных научных центрах до недавнего времени было огромным.

Фактически это означает, что любые контакты, казалось бы, совершенно невинные – научные или деловые - с россиянами могут оказаться орудием в руках российских спецслужб и привести к предательству.

- Нелегалы?

- Да, российские службы активно используют в своей деятельности нелегалов. Несколько месяцев назад Нидерланды разоблачили и затем выслали российского нелегала, сотрудника разведки, который пытался получить работу в качестве стажера в суде, в Гааге. Этот господин был представлялся гражданином одной из стран Южной Америки, на самом деле, конечно, он был гражданином России, которому создали фальшивую личность, гражданство и забросили на Запад.

- В последнее время Запад регулярно объявляет персонами нон-грата российских дипломатов… а западные службы сообщают о раскрытых спецоперациях российской разведки.

- Запад отрубает одну голову у Гидры, а она сразу отращивает новую - в виде фирм однодневок, деловых контактов и новых контрактов. Российская разведка для своих целей использует и организованную преступность, мафию. В некоторых случаях даже возглавляют ее, экс-сотрудники ФСБ находятся на постах руководителей крупных российских корпораций. Например Сергей Чемезов – генеральный директор, корпорации “Ростех” и сотрудник КГБ СССР. Российские службы для своих целей используют и исламских радикалов. Большинство событий, терактов к которым удалось установить причастность выходцев из СССР или Российской Федерации – скорее всего, не случайность.

- Если российские спецслужбы настолько опасны и вездесущи, то почему им не удалось предвидеть того, что украинцы будут защищаться до последнего?

- Ряд факторов. Во-первых, из-за коррупции, невероятных масштабов. Львиная доля средств предназначенных, чтобы упрочить и расширить влияние Кремля на Украину, коррумпировать украинских чиновников и военных, оказалась разворована коррумпированными российскими чиновниками и генералами. Во-вторых, российские спецслужбы прозевали изменения в сознании украинского народа, который перестал отождествлять себя с советскими временами и вырос в самостоятельную и независимую нацию. То, что Украина дала отпор российской агрессии, причем очень успешный, является свидетельством гигантского провала российской разведки.

Вторым таким провалом стало то, что Кремлю не удалось, несмотря на всю свою агентуру добиться изменения мнения Европейского Союза по вопросу развязанной Россией войны против Украины. Западные страны по-прежнему осуждают агрессию Российской Федерации и придерживаются санкций, которые ЕС ввел против Москвы.

- Российская разведка сегодня является опасным противником?

- Российские спецслужбы очень хорошо используют возможности глобализации. Прежде всего я говорю о контактах в бизнес-сфере, финансовых рынках. Бизнес из России — это на самом деле одно большое прикрытие для деятельности российских спецслужб. Не секрет, что ФСБ берет под свой контроль большие и средние корпорации и предприятия в России. Коррупция и шпионаж – вот два кита, на которых держится деятельность российских спецслужб. Более того, российские службы прилагают массу усилий, чтобы в таких фирмах нашли работу их бывшие или действующие под прикрытием сотрудники.

- Картина тревожная.

- К сожалению, и это не все. Российские службы активно влияют на ситуацию в мире при помощи средств массовой информации. Я бы рискнул утверждать, что по сравнению с временами Холодной войны или даже 90-х годов, возможности российских спецслужб выросли в разы.

- Я так понимаю, что и это не все?

- Не все. То, что Европа, как наркоман оказалась на игле нефти и газа из России – не случайность. Российская Федерация и ее спецслужбы добивались этого, десятилетиями и сегодня пришло время собирать урожай. Повторюсь: зависимость Европы от импорта энергоносителей из России – это не что иное, как рассчитанная на десятилетия операция российских спецслужб.

- И эта спецоперация им удалась?

- К сожалению, да. Они мастерски разыграли то, что у разных европейских стран разные политико-экономические интересы. Экономическим сердцем Европы фактически является Германия, Берлину нужен газ. Нефте- и газопроводы "Дружба" и "Нордстрим" - это свидетельство непонимания европейцами экспансионизма, натиска на Запад России. Пока Европа рассчитывала на то, что политика "открытых дверей" приведет к сближению Европы и России, то последняя цинично воспользовалась недальновидностью европейцев. Кремль по отношению к Европе, к Западу систематично действовал в парадигме "разделяй и властвуй".

Единство Запада для Российской Федерации является угрозой ее существованию. Именно благодаря единой позиции Запада, которая достигла апогея во времена пребывания Рональда Рейгана на посту главы президента США, как карточный домик рухнул СССР. Нынешние правители Кремля, стараются избежать ловушки, в которую в свое время рухнул Советский Союз и поэтому всячески стремятся вбить клин между западными странами.

Москва прилагает массу усилий, чтобы вернуть западный капитал и снова получить доступ к западным технологиям. Россия – страна огромная, но невероятно отсталая в области технологии. Без западных технологий она обречена на отставание, которое с каждым годом будет увеличиваться.

- То есть?

- Россия обречена оставаться придатком Запада, так как это было всегда, самостоятельно существовать она никогда не сможет. С самого своего начала правители Москвы, сотни лет – тиранили и уничтожали всякое проявление вольнодумства, закабаляли и превращали свободных людей в рабов. Результаты мы видим сейчас – согласный на все народ. К сожалению, из забитых и запуганных креативных людей сделать невероятно тяжело, практически невозможно.

- Как в Москве относятся к Европе?

- В Москве к Европе, подчеркиваю ко всей Европе, а не к какой-то отдельной ее части, относятся как к колонии. Колонии, которая обеспечивает доступ к технологиям, ученым, дает доступ к прогрессу. Если взглянуть с исторической перспективы, то несложно убедиться, что строительство гигантских газопроводов Северный и Южный потоки, это фактически продолжение реализации целей, которые перед собой ставили императоры Российской империи. Северный поток – это не что иное, как продолжение попытки Петра I прорубить окно в Балтику и взять под контроль эту часть Европы, а Южный поток – тот же натиск Царской империи на Балканы с выходом к Средиземному морю.

- Нынешним западным политикам, так и сообществам, которые они представляют, сложно понять, чего добивается Кремль, потому что Москва фактически действует и живет в реалиях XIX столетия?

- Владимир Путин, президент Российской Федерации, находится в совершенно другой исторической реальности, сродни геополитическим реалиям XIX столетия. Все те идеи и стремления, которыми живет Запад, и Путину, и элитам Российской Федерации непонятны и чужды. Более того, Кремль пугает то, что Запад готовится к качественному технологическому, экономическому и политическому скачку, после которого отставание России от Запада вырастет настолько, что его практически окажется невозможно сократить. Для Москвы это означает, что вся ее мощь окажется соломенной, никуда не годной, а геополитическая роль уменьшиться до нуля.

- Ваш прогноз для Российской Федерации?

- В конечном счете под грузом коррупции и санкций эта страна может распасться. Если это случиться, Россия вернется к исходному состоянию – границам Великого Княжества Московского времен 16 столетия.