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В субботу утром патрулировать литовско-белорусскую границу начали польские и латвийские пограничники на своих вертолетах.
Latvijos pasieniečių nuotrauka
Latvijos pasieniečių nuotrauka

По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, на этой неделе в Литву прибыли вертолеты пограничников соседних стран: Agusta 109E Power прилетел из Латвии, а SN-25XG Kania - из Польши. Они были отправлены Frontex, Европейским агентством пограничной и береговой охраной. Коллеги помогут нашим пограничникам ловить нелегалов из Беларуси.

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Оба вертолета базируются в Вильнюсском аэропорту. Ознакомительно-патрульные полеты на границе начались в субботу, 31 июля: польские и латвийские должностные лица знакомятся с территорией, на которой им предстоит работать. Один из наших пограничников летает с польскими и латвийскими экипажами.

Планируется, что латвийские пограничники будут работать с вертолетом в Литве в течение двух месяцев. 20 августа поляков сменят немцы.

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