Польские фермеры начали блокаду на границе с Литвой: недовольство зеленым курсом и украинским зерном

"Мы будем здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но настоящую работу проделают ведомства. Они будут проверять прибывающие из Литвы большегрузные транспортные средства, проверять, что в них перевозится", - отметил он.

"Это не будет блокада, в отличие от того, что некоторые СМИ говорили всю неделю. Протест будет в надлежащей форме. Вместе с пограничной службой и налоговой инспекцией мы решили, что это будет контроль", - сообщил журналистам на границе К. Печинский.

Кароль Печинский, представитель польских фермеров, организующих акцию на границе с Литвой, утверждает, что неделю продлится протест, а не блокада. По его словам, будет проверен большегрузный транспорт, прибывающий из Литвы.

На стоянке возле главной дороги фермеры поставили грузовик с плакатами: "Зеленый курс = упадок Польши", "Протест против сельхозпродукции из Украины", "Без нас вы будете жаждать надежды и трезвости", "Зеленый курс = голод", "Протест фермеров по всей стране".

На прошлой неделе польские фермеры блокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, поскольку украинское зерно дешевле и это снижает цены на его продукцию по всей Европе.

На границу также планирует прибыть литовская делегация в составе главы Национального центра кризисного управления Вилмантаса Виткаускаса, заместителя министра внутренних дел Виталия Дмитриева, канцлера Министерства внутренних дел Алекнавичюса, канцлера Министерства коммуникаций и транспорта Рамунаса Дилбы, генерального комиссара Ренатаса Пожелы, главы Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустама Любаева, заместителя директора Департамента миграции Вигантаса Пайгозинаса, представителей посольства Литвы в Польше.

По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2% от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы . В 2022 году эта доля составляла 2,2%.

А. Скайсгирите также говорила, что в ближайшее время планировалась встреча президентов Литвы , Польши и Украины , но из-за протестов фермеров ее перенесли на более позднее время.

Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит, что подобные протесты проходят по всему Европейскому союзу ( ЕС ), и Польша в этом отношении не является исключительной страной. Однако, говоря об аспекте украинского зерна, она утверждает, что Россия воспользуется ситуацией и попытается подлить "масла в огонь".

Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8% от общего экспортированного объема Литвы и 1,5% от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9% от общего количества и 1,4% от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5% от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5% стоимости импорта.

Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8% от общего количества зерна и 74,6% от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5% от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25% от общего объема экспорта.