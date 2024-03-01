Польские фермеры начали блокаду на границе с Литвой

На прошлой неделе польские фермеры заблокировали дороги в Украину, а также главную магистраль страны в Германию. Протест вызван, по мнению польских аграриев, недобросовестной конкуренцией, ведь украинское зерно дешевле и снижает цены на продукцию по всей Европе.
Есть опасения, что напряженность между Польшей и Украиной может быть использована российскими провокаторами.
Главный советник президента Аста Скайсгирите говорит, что подобные протесты проходят по всему Европейскому союзу (ЕС), и Польша в этом отношении не является исключительной страной. Однако, говоря об аспекте украинского зерна, она утверждает, что Россия воспользуется ситуацией и попытается подлить "масла в огонь".
А. Скайсгирите также говорила, что в ближайшее время планировалась встреча президентов Литвы, Польши и Украины, но из-за протестов фермеров ее перенесли на более позднее время.
Глава Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас пояснил, что ситуация непростая, однако польские власти заверили, что часть грузового транспорта может быть направлена на Лаздийский КПП.
Виткаускас заверил, что данных о провоцировании ситуации с российской стороны нет, но Москва может воспользоваться ситуацией. Однако он отметил, что сотрудничество с Польшей продолжается интенсивно и находится на высоком уровне.
Виткаускас сообщил, что в пятницу утром он отправится на литовско-польскую границу и при необходимости НЦКУ сможет поспособствовать контролю над ситуацией.
Канцлер Министерства транспорта и коммуникаций Рамунас Дилба отметил, что в настоящее время по дороге Лаздияй-Августов не могут ездить транспортные средства массой более 12 тонн, но поляки могут предоставить возможность открыть эту дорогу и для большегрузного транспорта.
Министр сельского хозяйства Кястутис Навицкас отверг обвинения польских аграриев относительно перевозки украинского зерна. Он пояснил, что готов к прямому контакту и интенсивно работает над тем, чтобы блокада была как можно короче.
Глава Службы охраны государственной границы (СОГГ) Рустам Любаев утверждает, что когда начнется блокада польских фермеров, для обеспечения общественного порядка на границе с этой страной будут выделены дополнительные силы.
По предварительным данным Государственного агентства данных за 2023 год, предоставленным Министерством сельского хозяйства, импорт зерна из Польши был на 39,2% меньше по сравнению с 2022 годом. Зерно, импортированное из Польши в 2023 году, составило 0,2% от общего объема и стоимости импорта зерна Литвы. В 2022 году эта доля составляла 2,2%.
Зерно, экспортированное в Польшу в 2023 году, составило 0,8% от общего экспортированного объема Литвы и 1,5% от общей стоимости экспорта. Эта доля в 2022 году составила 0,9% от общего количества и 1,4% от стоимости. В импорте зерна из Польши преобладает кукуруза, на долю которой в 2023 году пришлось 82,5% от общего объема импортированного из Польши зерна и 69,5% стоимости импорта.
Импорт кукурузы из Польши в 2022 году составил 81,8% от общего количества зерна и 74,6% от стоимости импорта. В экспорте зерна в Польшу в 2023 году преобладал овес, которого было экспортировано 9,5 тыс. тонн или 29,5% от общего объема экспорта в Польшу. Однако в 2022 году в экспорте преобладал ячмень, на долю которого пришлось 25% от общего объема экспорта.
В 2023 году Украина экспортировала в Евросоюз 19,77 млн. тонн зерна, или на 24% больше, чем в 2022 году (15,96 млн. тонн). На его долю пришлось 5,2% всего импорта зерна ЕС, а в 2022 году – 8,6%. Объем пшеницы из Украины в страны ЕС в 2023 году был почти в два раза больше, чем в 2022 году.
Общий импорт украинского зерна из Украины в Литву в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 1,5%, со 114 до 115,7 тыс. тонн. Импорт пшеницы увеличился на 45%, с 25,9 до 37,7 тыс. тонн, ячменя – с 23 до 335 тонн, кукурузы – сократился на 12%, с 87,8 до 77,6 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 33%, на кукурузу – 67% импорта зерна из Украины в Литву.
Общий импорт зерна из Украины в Польшу в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократился на 59%, с 2 449 до 1 015 тыс. тонн. Импорт пшеницы снизился на 34%, с 522,9 до 347,2 тыс. тонн, кукурузы – снизился на 72%, с 444,3 до 125,1 тыс. тонн. В 2023 году на пшеницу пришлось 34% импорта зерна Украины в Польшу, кукурузы – 59%.