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В последнее время Польша вернула в Литву несколько десятков нелегальных мигрантов, которые пытались добраться до стран Западной Европы и прибывших через Беларусь.
Польша вернула Литве несколько десятков нелегалов, пытавшихся попасть на Запад
© VSAT

"Есть люди, которые пытаются выехать, но их также и возвращают. (...) За последние недели Польская Республика вернула Литве несколько десятков людей, которые, вероятно, перешли границу в Литве", – сказала в интервью радиостанции LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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"Очевидно, что какой-то части, возможно, и удалось добраться каких-то иных точек, однако это точно не все люди", – сказала она.

Согласно данным, предоставленным BNS Министерством внутренних дел, Польша в последнее время вернула Литве 38 нелегальных мигрантов.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном – из Ирака.

Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.

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