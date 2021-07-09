Польша вернула Литве несколько десятков нелегалов, пытавшихся попасть на Запад

"Есть люди, которые пытаются выехать, но их также и возвращают. (...) За последние недели Польская Республика вернула Литве несколько десятков людей, которые, вероятно, перешли границу в Литве", – сказала в интервью радиостанции LRT премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Очевидно, что какой-то части, возможно, и удалось добраться каких-то иных точек, однако это точно не все люди", – сказала она.
Согласно данным, предоставленным BNS Министерством внутренних дел, Польша в последнее время вернула Литве 38 нелегальных мигрантов.
В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном – из Ирака.
Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.
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