Положение студентов ухудшилось: после изменения порядка компенсации аренды денег на жилье не осталось

Урте Гедвилайте учится в Вильнюсском университете. Девушка не только учится, но и работает.

"Я изучаю аналитику бизнес-данных на математическом факультете и на факультете бизнеса – это объединенная система. Мне приходится много ездить из одного факультета в другой, занятия проходят в трех разных местах. В свободное время я работаю репетитором и фотографом. Летом много фотографирую, иногда работаю актрисой", – рассказала девушка.

В Вильнюсе она снимает квартиру, но поскольку ее заработок небольшой, она получала компенсацию за жилье.

С 1 января она не может ее получать, поскольку доходы у нее слишком маленькие.

"У меня была слишком маленькая зарплата. Поскольку все виды деятельности индивидуальные, доходов не хватило. Мне сообщили, что компенсацию я не получу", – рассказала Урте.