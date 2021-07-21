Положение быстро ухудшается: еще два муниципалитета Литвы попали в красную зону

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На карте коронавируса Литвы появляются красные пятна. В красной зоне уже два муниципалитета, в которых доля положительных тестов на коронавирус составила 4%.
Муниципалитеты Шилутского района и Ретаваса попали в зону C2 и на карте статистики по COVID-19 окрасились в красный цвет. В течение 7 дней доля положительных результатов теста на ковид выросло до 4%.
Клайпеда остается в зоне C1. В Клайпеде количество заболевших за последние 14 дней составило больше 100 на 100 000 жителей.
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