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На карте коронавируса Литвы появляются красные пятна. В красной зоне уже два муниципалитета, в которых доля положительных тестов на коронавирус составила 4%.
Положение быстро ухудшается: еще два муниципалитета Литвы попали в красную зону
© DELFI montažas

Муниципалитеты Шилутского района и Ретаваса попали в зону C2 и на карте статистики по COVID-19 окрасились в красный цвет. В течение 7 дней доля положительных результатов теста на ковид выросло до 4%.

Клайпеда остается в зоне C1. В Клайпеде количество заболевших за последние 14 дней составило больше 100 на 100 000 жителей.

Положение быстро ухудшается: еще два муниципалитета Литвы попали в красную зону
© DELFI montažas

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