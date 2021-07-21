Положение быстро ухудшается: еще два муниципалитета Литвы попали в красную зону

Муниципалитеты Шилутского района и Ретаваса попали в зону C2 и на карте статистики по COVID-19 окрасились в красный цвет. В течение 7 дней доля положительных результатов теста на ковид выросло до 4%.

Клайпеда остается в зоне C1. В Клайпеде количество заболевших за последние 14 дней составило больше 100 на 100 000 жителей.