Половину доходов жители отдают за еду: некоторые в месяц тратят и больше 1000 евро

Жители в социальной сети делятся, сколько они тратят на продукты после роста цен. Те, кто получает несколько тысяч, говорят, что и им приходится несладко.
"У нас нет ипотеки, мы платим только за коммунальные услуги. В рестораны ходим нечасто, но мы заметили, что даже двоим на еду не всегда хватает. На еду уходит большая часть зарплаты", – жаловалась читательница.
Такой комментарий в Facebook вызвал бурную реакцию.
"Если не экономить, мы с женой на двоих в последнее время в среднем тратим только на еду и продукты 1000 евро. Я не представляю, как можно уложиться в 600 евро", – писал другой комментатор.
Роберта сказала, что ее семья из 3 человек (в семье 4-летний ребенок) тратит на продукты около 1000 евро в месяц.
"А вы заметили, что выросли расходы в последнее время? Наша семья из 3 человек в среднем в 2023 г. на продукты тратила 580 евро", – писал еще один участник дискуссии. Ему ответили, что это немного.
"Семья из 4 человек, без кафе – 700 евро. Я слежу за расходами. За год выросли на 30%", – делилась другая женщина.
Другие писали, что тратят на еду около 300-350 евро в месяц на человека.
"Мы с женой тратим около 600-650 евро. Готовим дома. 1-2 раза в неделю ходим в ресторан или заказываем еду на дом", – заметил один мужчина.
"Семья из 4 человек и двое домашних питомцев – 1000 евро, при подсчете и планировании расходов, "ловле" акций в магазинах. Все есть, но надо поломать голову, чтобы на все хватило. Без кафе. Все готовим дома", – писала Камиле.
Были и те, кто тратил на еду 100 евро на человека.
"Мы тратим до 200 евро – два человека. Покупаем мясо, молоко, овощи, молочные продукты. Не покупаем сладости, закуски, ничего ненужного", – писала Сваюне.
"Мы готовим дома, по кафе не ходим, пироги не покупаем, все печем сами. Пользуемся акциями. На двоих тратим 300 евро в месяц. Овощи выращиваем у себя на даче", – писала еще одна участница дискуссии
Delfi уже писал, что Литва входит в число 12-ти стран, жители которых на еду тратят больше всего денег, больше латышей и поляков.
Сообщалось, что люди тратят на еду 1/3 доходов.
Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас заверил, что суммы, которыми делятся жители - "ненормальные", если учитывать доходы.
"Мы, как Румыния. У нас цены слишком высокие, а доходы слишком маленькие. Уровень цен в Литве можем сравнить с немецким. Немцы тратят на еду 10-12% доходов, а мы около 30%", – сказал собеседник.
Он обмолвился, что новое исследование показало - торговые сети снова повышают цены.
"Наверное, придется меньше есть", – пошутил он и прибавил, что если говорить серьезно, но в январе снова подорожала корзина самых дешевых товаров.
Сообщалось, что по сравнению с декабрем 2023 г., она подорожала на 0,42 цента (0,6%), но была на 10,92 евро (14,3%) дешевле, чем в январе 2023 года.
"Такое ощущение, что раз жители стали меньше покупать и тратить, оборот не растет, поэтому было решено повысить цены", – сказал Чепкаускас
Представитель Swedbank Юрате Цвиликене также сказала, что еда требует от жителей больше всего расходов.
"Мы следим за дискуссиями, иногда видно, что жители тратят на еду 40-50% своих доходов. Это очень много, ведь в число обязательных расходов входят также расходы на жилье и транспорт", – сказала специалист.
Она также подчеркнула, что литовцы выбрасывают много неиспользованной еды, поэтому жителям важно планировать расходы.