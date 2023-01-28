Половина жителей Литвы сократила расходы электричества

Чтобы счета за электричество уменьшились, половина жителей страны (51%) стали использовать меньше электричества и следить за своими привычками. Так говорили в основном жители старшего возраста – старше 56 лет (61%).

Чтобы уменьшить счета за электричество часть жителей страны (16%) внедрили специальные решения для экономии электричества, 39% жителей этой группы - люди с доходами выше средних. Часть участников опроса (11%) также экономили отопление.

Однако, исследование показало, что больше 1/5 респондентов ничего не предпринимали для сокращения расходов электричества (27%). Чаще всего это молодые жители 18–25 лет (35%).

Около 1/5 участников опроса (21%) сказали, что зарабатывают столько, что могут оплатить счета, даже несмотря на рост цен. В основном это жители 26-35 лет (27%), а также жители крупных городов (25%).

Опрос был проведен в декабре 2022 г, в опросе участвовала 1000 человек 18-75 лет.