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Половина жителей Литвы в прошлом году сократила расходы электричества и стала следить за своими привычками. Однако примерно каждый четвертый житель страны не намерен ничего предпринимать для того, чтобы снизить плату за электричество. Это показали результаты опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу банка Luminor, пишет madeinvilnius.lt.
Половина жителей Литвы сократила расходы электричества
© DELFI / Andrius Ufartas

Чтобы счета за электричество уменьшились, половина жителей страны (51%) стали использовать меньше электричества и следить за своими привычками. Так говорили в основном жители старшего возраста – старше 56 лет (61%).

Чтобы уменьшить счета за электричество часть жителей страны (16%) внедрили специальные решения для экономии электричества, 39% жителей этой группы - люди с доходами выше средних. Часть участников опроса (11%) также экономили отопление.

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Однако, исследование показало, что больше 1/5 респондентов ничего не предпринимали для сокращения расходов электричества (27%). Чаще всего это молодые жители 18–25 лет (35%).

Около 1/5 участников опроса (21%) сказали, что зарабатывают столько, что могут оплатить счета, даже несмотря на рост цен. В основном это жители 26-35 лет (27%), а также жители крупных городов (25%).

Опрос был проведен в декабре 2022 г, в опросе участвовала 1000 человек 18-75 лет.

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