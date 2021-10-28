Полномочия армии Литвы на границе с Беларусью предлагают продлить на 3 месяца

Глава МВД, председатель комиссии Агне Билотайте отметила, что ситуация на границе не меняется и остается сложной.
"Сотрудники системы внутренних дел с начала кризиса с незаконной миграцией охраняют и защищают границу Литвы от наплыва мигрантов, который организует недемократический белорусский режим. Помощь армии нам нужна для мобилизации сил, и, при необходимости, дислокации их на наиболее опасных участках границы", – отметила в сообщении министр.
МВД напоминает, что Сейм в ходе внеочередной сессии в августе принял изменения к закону об использовании вооруженных сил, поэтому возникла возможность предоставить военным дополнительные полномочия.
Полномочия армии на границе сейчас действуют до 13 ноября.
Военные, как и пограничники, задействованы в предотвращении нелегальной миграции, задержании лиц, уполномочены использовать спецсредства.
Сейчас на границе с Беларусью устанавливается и забор.
По данным МВД, в наиболее уязвимых местах уже установлено более 65 км концертины, устанавливается четырехметрового ограждение.
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