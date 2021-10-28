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Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы предлагает продлить полномочия армии на границе с Беларусью еще на три месяца, сообщило в четверг Министерство внутренних дел.
Полномочия армии Литвы на границе с Беларусью предлагают продлить на 3 месяца
© DELFI / Domantas Pipas

Глава МВД, председатель комиссии Агне Билотайте отметила, что ситуация на границе не меняется и остается сложной.

"Сотрудники системы внутренних дел с начала кризиса с незаконной миграцией охраняют и защищают границу Литвы от наплыва мигрантов, который организует недемократический белорусский режим. Помощь армии нам нужна для мобилизации сил, и, при необходимости, дислокации их на наиболее опасных участках границы", – отметила в сообщении министр.

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МВД напоминает, что Сейм в ходе внеочередной сессии в августе принял изменения к закону об использовании вооруженных сил, поэтому возникла возможность предоставить военным дополнительные полномочия.

Полномочия армии на границе сейчас действуют до 13 ноября.

Военные, как и пограничники, задействованы в предотвращении нелегальной миграции, задержании лиц, уполномочены использовать спецсредства.

Сейчас на границе с Беларусью устанавливается и забор.

По данным МВД, в наиболее уязвимых местах уже установлено более 65 км концертины, устанавливается четырехметрового ограждение.

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