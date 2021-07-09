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9 июля члены парламентского Комитета нацбезопасности и обороны посетили Друскининкайскую заставу, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Депутат Довиле Шакалене сказала, что некоторые мигранты жалуются на условия содержания. Однако главное – их рассказы и свидетельства. По словам депутата, мигранты подтверждают, что нелегальная миграция - организованная деятельность.
Полковник СОГГ: мигранты во всех муниципалитетах идут через границу и днем, и ночью
© DELFI / Andrius Ufartas

"Они говорят, что с них берут деньги, затем привозят, забирают документы, высаживают у границы и показывают направление – иди туда", – сказала Шакалене.

По ее словам, эти рассказы показывают, что все действия организованные.

"Этих людей обманывают, используют, белорусский режим берет с них деньги, за визы и прочее – экскурсия с возможностью попасть в ЕС", – сказала депутат.

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По словам политика, удалось выяснить, что люди бегут по двум причинам: из-за нищеты и насилия. Среди мигрантов есть и беременные женщины.

"Мы пока не знаем, сколько беременных, но некоторым скоро рожать", – заметила Шакалене.

Полковник СОГГ Видас Мачайтис сказал, что в Друскининкай больше всего мигрантов из африканских стран и Ирака.

"Их 50. Еще двоих сегодня задержали, значит, будет 52. В основном это мужчины молодежь – детей сюда привезли на тестирование, потом их увезут в другое место. (...) Эти люди всю правду не говорят", – признался Мачайтис.

По его словам, некоторые мигранты - бывшие студенты белорусских вузов, а иракцы приехали по туристическим визам.

"Они говорят, что бегут от режима. Те, кто из Мали – от войны, иракцы - тоже из-за воны. Они сочинили истории и говорят примерно одно и то же", – сказал полковник.

По его словам, в пятницу начали устанавливать барьер из колючей проволоки, он растянется на 510 км.

"Поскольку есть водоемы, региональные и национальные парки – не везде можно установить такой барьер. Я думаю, на установку хватит двух месяцев. Установят с помощью армии", – отметил Мачайтис.

По его словам, несколько мигрантов изъявили желание вернуться на родину, их заявки рассматривают.

"Но это, скорее, исключение", – признал Мачайтис.

Он рассказал о динамике миграции. "За минувшие сутки у нас не было ни одного мигранта, а вот за время заседания двое появились. Идут и днем, идут через все муниципалитеты – от Игналинского района, Швенченского, Вильнюсского, Шальчининкского, Варенского, Лаздийского до Друскининкайского", – заметил полковник.

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