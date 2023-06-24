Полковник СБУ про подрыв ГЭС и последствиях катастрофы: российских солдат предупредили, они отошли раньше взрыва

- Линию фронта это не сдвинуло. Она также проходит по Днепру, но вопрос в том, что Днепр теперь стал шире. И если раньше бои шли на островах, то после подрыва, эти острова ушли под воду, их нет. Теперь между нами и врагом просто река Днепр. Иногда еще деревья и оставшиеся дома.

- Как ситуация на южном фронте изменилась после подрыва ГЭС, что сейчас происходит на юге после затопления?

О том, что сейчас происходит в регионе, как подрыв скажется на боевых действиях на юге и зачем россияне это сделали, рассказал полковник СБУ , народный депутат Украины , секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который находится непосредственно на юге Украины.

Около 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Точное количество людей, которые погибли в результате затопления, сейчас неизвестно, так как россияне практически не эвакуировали украинцев, которые оказались на временно неподконтрольных территориях. Там, где вода начала немного спадать, сейчас спасательные миссии волонтеров вывозят трупы людей.

- Они могли быть не предупреждены для чего им надо отводить технику. Им просто дали команду. Мы видели, что они также копают себе новые позиции выше, мы слышали по их перехватам, что они говорили своим бойцам: "следите за уровнем воды". Конечно, они бы не сказали напрямую, какую катастрофу они собираются устроить.

- То есть все разговоры, о том, что они не знали, о том, что готовится, это неправда?

Позиции их затопило, да. Потому что они находятся вдоль берега. Но они отошли со своих позиций организованно. На некоторых направлениях русские не были предупреждены. Некоторые утопились, некоторых взяли в плен. Но большинство успело отреагировать.

Мы думали, что они отводят технику из-за того, что мы по ним наносим удары, но оказалось, что через несколько дней они взорвали дамбу.

- По моей информации, они были предупреждены и отошли раньше. Технику они точно отодвинули раньше. Мы видели, что они это делали перед тем, как произошел взрыв дамбы.

- Много ли позиций россиян смыло? Люди, освобождённые с оккупированных территорий, рассказали, что россияне потеряли много техники, часть российских солдат утонуло

Сейчас сложно прогнозировать, как изменятся боевые действия. Мы поймем это тогда, когда вода сойдет, изменится ландшафт и от этого будет зависеть уже как мы будем вести бои.

Они тоже потерпели потери, смыло ряд их солдат. Но даже если бы они их не предупреждали, больших жертв у них бы не было, вода подходила постепенно, и у них было время, чтобы уйти на своей технике. Возможно, кроме Каховки.

- Насколько уменьшилось количество россиян на тех территориях? Уже была информация, что они часть людей перебросили на другие участки фронта.

- Есть информация, что незначительное количество подразделений они перекинули на Запорожское направление. Они уже, видя, что вода отходит, начинают возвращаться на свои позиции ближе к воде.

- Есть перехваты разговоров русских, в которых говорится, что этот подрыв якобы был сделан для того, чтобы навредить украинскому настроению на юге. По вашему, для чего они это сделали?

- Во-первых, это было сделано для того, чтобы освободить определенные военные резервы.