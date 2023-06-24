Полковник СБУ про подрыв ГЭС и последствиях катастрофы: российских солдат предупредили, они отошли раньше взрыва

Около 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Точное количество людей, которые погибли в результате затопления, сейчас неизвестно, так как россияне практически не эвакуировали украинцев, которые оказались на временно неподконтрольных территориях. Там, где вода начала немного спадать, сейчас спасательные миссии волонтеров вывозят трупы людей.
О том, что сейчас происходит в регионе, как подрыв скажется на боевых действиях на юге и зачем россияне это сделали, рассказал полковник СБУ, народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, который находится непосредственно на юге Украины.
- Как ситуация на южном фронте изменилась после подрыва ГЭС, что сейчас происходит на юге после затопления?
- Линию фронта это не сдвинуло. Она также проходит по Днепру, но вопрос в том, что Днепр теперь стал шире. И если раньше бои шли на островах, то после подрыва, эти острова ушли под воду, их нет. Теперь между нами и врагом просто река Днепр. Иногда еще деревья и оставшиеся дома.
Сейчас сложно прогнозировать, как изменятся боевые действия. Мы поймем это тогда, когда вода сойдет, изменится ландшафт и от этого будет зависеть уже как мы будем вести бои.
- Много ли позиций россиян смыло? Люди, освобождённые с оккупированных территорий, рассказали, что россияне потеряли много техники, часть российских солдат утонуло
- По моей информации, они были предупреждены и отошли раньше. Технику они точно отодвинули раньше. Мы видели, что они это делали перед тем, как произошел взрыв дамбы.
Мы думали, что они отводят технику из-за того, что мы по ним наносим удары, но оказалось, что через несколько дней они взорвали дамбу.
Позиции их затопило, да. Потому что они находятся вдоль берега. Но они отошли со своих позиций организованно. На некоторых направлениях русские не были предупреждены. Некоторые утопились, некоторых взяли в плен. Но большинство успело отреагировать.
- То есть все разговоры, о том, что они не знали, о том, что готовится, это неправда?
- Они могли быть не предупреждены для чего им надо отводить технику. Им просто дали команду. Мы видели, что они также копают себе новые позиции выше, мы слышали по их перехватам, что они говорили своим бойцам: "следите за уровнем воды". Конечно, они бы не сказали напрямую, какую катастрофу они собираются устроить.
Они тоже потерпели потери, смыло ряд их солдат. Но даже если бы они их не предупреждали, больших жертв у них бы не было, вода подходила постепенно, и у них было время, чтобы уйти на своей технике. Возможно, кроме Каховки.
- Насколько уменьшилось количество россиян на тех территориях? Уже была информация, что они часть людей перебросили на другие участки фронта.
- Есть информация, что незначительное количество подразделений они перекинули на Запорожское направление. Они уже, видя, что вода отходит, начинают возвращаться на свои позиции ближе к воде.
- Есть перехваты разговоров русских, в которых говорится, что этот подрыв якобы был сделан для того, чтобы навредить украинскому настроению на юге. По вашему, для чего они это сделали?
- Во-первых, это было сделано для того, чтобы освободить определенные военные резервы.
Да, она была заминирована и охранялась, но ее наличие - это потенциальная угроза нашего перехода на другую сторону. Ширина Днепра, кроме того, в некоторых местах 300 метров позволяла бы нам форсировать его.
Во-вторых, они таким образом разрушили единственный, вплоть до Запорожья, сухопутный переход. Увеличили водное препятствие между нами и собой, чтобы себя обезопасить. Уменьшили количество территорий, которые им необходимо контролировать. И создали огромную природную катастрофу. Большие вопросы относительно обеспечения питьевой водой Никополя, Марганца,Кривого рога, сел, которые находятся вдоль Днепра. По прогнозам, больше миллиона людей может остаться без питьевой воды. Это только на правом берегу Днепра.
На левом берегу люди оказались еще и без электрики и газа. Это такая тактика россиян: с помощью таких терактов решать свои политические и военные задачи.
Летом они ударяли по нашим теплоэлектростанциям, сейчас по нашей гидро инфраструктуре. Я думаю, у них есть желание оставить нас без какой-либо генерации и уничтожить нашу энергетику.
- Звучало много версий на международном уровне относительно того, что произошло с дамбой. Вы понимаете, что произошло?
- Мы видим, что дамба была взорвана изнутри. Внешне пробить ее очень сложно, практически невозможно. Это необходимо было бы что-то вроде ядерного удара. Там были необходимы тонны взрывчатки. Они этим и воспользовались.
- За время после подрыва дамбы, уменьшилось ли количество обстрелов с их стороны?
- Они продолжают обстреливать, количество практически не снизилось. А когда дамба была прорвана, то они даже увеличили интенсивность и били даже по местам эвакуации людей. Они обстреливали именно гражданских людей. Уже есть погибшие, раненые. Стрелецкие бои ведутся меньше, мы не так хорошо видим друг-друга. В основном это артиллерийские дуэли.
Когда вода стабилизируется, ситуацию можно будет видеть лучше.
- А по количеству погибших есть информация уже сейчас? Особенно, что касается левого берега, ведь многие там так и не дождались эвакуации и погибли.
- Враг практически не занимался эвакуацией людей на левом берегу. Просто кинули людей. Эвакуировали только тех людей, у кого есть российские паспорта. Некоторые люди воспользовались возможностью сбежать с левого берега даже с оккупации, в которой находились долгие месяцы. Они сбегали на своих лодках, хотя это были небезопасно.