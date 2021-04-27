"Сейчас просто-напросто все смешали в непонятный ком, где есть все. Пытаются смешать разные направления. Когда слушаешь организаторов, невозможно понять, против чего они: против вакцинации? Или против Стамбульской конвенции, или против политиков вообще? Если видеть организаторов и то, как они отзываются о 141 депутате, то кажется, что они просто против власти", – сказала Урбонайте.

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По ее словам, когда слушаешь организаторов, сложно понять, за что они выступают.

"Признаюсь, когда смотришь со стороны, я не могу до конца сказать, за что они или против кого они? Может, поэтому и политики держатся в стороне от этого мероприятия. Пока никто не высказался в его поддержку. Я уже не говорю о том, что марш состоится 15 мая, когда еще действует карантин, надо беречь друг друга. А тут 7000 человек, пусть и на улице, но мы понимаем, что это не регулируется", – сказала политолог.

"Плюрализм мнений должен быть. Но что касается конкретного случая, то мне хотелось бы видеть ясную повестку. А тут, словно хотят увеличить количество людей, привлечь внимание, стянуть разных противников, но что из этого получится, сказать сложно", – сказала Урбонайте.

Представители Церкви также заявили, что не примут участие в этом мероприятии.

Марш состоится 15 мая в парке Вингис, но уже сейчас он вызывает брожение в обществе. Организаторов марша критикуют за агрессивные речи, за сборы во время карантина и за гомофобские настроения. Инициатор Союза семей Арвидас Даунис заверил, что для тех, кто интересуется происходящим, все очевидно.

"Родители уже не могут выбирать, как им воспитывать детей. В детских садах преподают такие вещи, которые вызывают беспокойство. Я бы не хотел во все это углубляться, это беспокоит. Я бы не хотел во все это углубляться, в СМИ была информация обо всяких любовях между принцами. Это не единичный случай", – сказал Даунис в передаче на радио Žinių radijas.

На вопрос, против чего выступают участники марша, он перечислил: "Стамбульская конвенция, закон о партнерстве. Это прелюдия к заключению гомосексуальных браков. Об этом публично говорил и депутат Томас-Витаутас Раскявичюс. Они идут, пока их не остановишь", – заметил он.

Даунис сказал, что у Литвы есть свои традиции, на основе которых и должны готовить законы.

"Общество меняется натурально, а не путем принятия насильственных законов", – сказал он.

Политолог университета им. Витаутаса Великого Андрюс Шварплис сказал, что литовцы сейчас переживают переоценку ценностей.

"Я думаю, сначала надо обратить внимание на причины митинга (...). Факт тот, что литовцы сейчас переживают переоценку ценностей", – сказал он, заметив, что большая часть общества против новых ценностей.

"Если говорить прямо, большая часть членов общества не одобряет такое радикальное, быстрое навязывание западных ценностей, трансформацию института брака. Это социальный факт, мы должны с этим считаться, нравится нам марш или нет, но мы должны это понимать", – сказал Шварплис.

"В литовском обществе недолжно быть и нет проблем с толерантностью в на частном пространстве. Неудовольствие высказывают в связи с изменениями конституционных постулатов, их продвигают не демократическим, а элитным путем", – сказал он, удивляясь, что СМИ и политики критикуют общественное движение.

"Вы правы, сам процесс парламентских выборов демократический, н тут складывается ситуация, в которой несколько процентов голосов перевешивают все остальные, которые против. Если будут спускать сверху кабинетные решения. Так тогда дайте людям выразить свою волю, проведите референдум", – продолжил Шварплис.

Он заметил, что референдум показал бы - большинство против.

"У организаторов марша есть большие проблемы с репутацией моральных лидеров. Но я это не трактовал бы как главное в этом марше. Главное в нем – большинство граждан Литвы не одобряет радикальное переформирования конституционного понятия семьи", – продолжил политолог.