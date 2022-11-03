Политолог: война в Украине разрушает сложившуюся систему безопасности всего мира

Конференция посвящена переоценке (“rethinking”) текущей ситуации, хотя эксперты расходятся во мнениях относительно того, когда, собственно, возникла эта проблема. Некоторые специалисты считают, что сложившееся положение уходит корнями в 2014 год, другие называют 2007 или ещё более ранние даты. Но главное, что отмечено – разница в оценке войны в Украине между Центральной и Восточной Европой, с одной стороны и Западной Европой – с другой. Эти сообщества имеют разные интерпретации происходящего.

“Для многих западных европейцев, в отличие от литовцев, поляков, румын, это внешний конфликт, который [происходит] где-то там в Восточной Европе между двумя славянскими народами, и который их впрямую не касается”, – пояснил Умланд. – “Тогда как в центральной Европе, странах Балтии [война] напрямую влияет на жизни людей”.

Западным европейцам нужно напоминать: война в Украине – это гораздо более глобальное событие, чем простое военное столкновение. Здесь затронута сущность всей международной системы безопасности. Важно, чтобы все жители Европы имели общую позицию и понимали, что речь идёт о принципиальных вопросах, касающихся безопасности всей планеты.

“Поведение России дестабилизирует весь режим нераспространения ядерного оружия. Многие страны, не только в Европе, могут подумать: мы не хотим оказаться в дураках, будем сами приобретать ядерное оружие”, – предупредил эксперт. – “Последствия этого касаются и ООН, и Совета безопасности, где Россия превращает своё вето в некий политический или даже военный инструмент. Вся система, при которой мы жили последние 70 лет, сейчас рушится”.

На прошлой неделе Владимир Путин выступил с речью на Валдайском форуме. В основном он повторял уже известные свои тезисы – в частности, из прошлогодней статьи “Об историческом единстве русских и украинцев”. Андреас Умланд отметил, что эта речь также иллюстрирует более широкую проблему: ведь не только Россия могла бы выдвигать такие теории для оправдания своей военной агрессии.

“Другие страны [тоже] могли бы придумать какой-то исторический сюжет и на его основе нарушать международное право, аннексировать, оккупировать, бомбить – якобы история это всё оправдывает”, – пояснил он.

Однако угроз применить ядерное оружие в речи Путина не прозвучало. Политолог считает, что сдвиги в риторике иллюстрируют, как следует вести себя Западу. Когда со стороны России впервые возникли угрозы ядерным оружием, Запад официально заявил, что при ядерном ударе вступит в войну.

“Был дан чёткий сигнал [от Запада], и сразу Путин подправил свою риторику. Я думаю, что это тоже повысило безопасность Украины”, – считает Умланд. – “Мы и раньше видели, что если большие страны дают чёткие сигналы, Россия отступает”.

Именно поэтому, по мнению эксперта, Литва, Латвия и Эстония находятся в безопасности благодаря членству в НАТО. Несмотря на активно муссируемые российской пропагандой темы фашизма и притеснения русских в этих странах, на практике странам Балтии не грозит нападение, поскольку в их отношении существует чёткая позиция Запада.

Больше, чем ядерного удара, по мнению эксперта, следует опасаться гибридных действий – разрушения дамбы на Каховской ГЭС или удара по Запорожской АЭС. Для чего же тогда российское правительство использует ядерную риторику? Умланд считает, что это элемент психологической войны. “Например, в моём родном городе ещё весной обсуждалось, где в городе находятся бункеры, в каком они состоянии. Люди боятся Третьей мировой, это рассчитано [Россией] и действует”, – рассказал он.

© DELFI / Josvydas Elinskas

Как считает политолог, Россия потеряла в странах Запада “мягкую силу” – способность добиваться результата “путем демонстрации культурно-нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффективности политических институтов страны” (Дж.Най). Теперь российские власти для смягчения позиций Запада могут рассчитывать лишь на угрозы, энергетические вопросы, военную силу, саботаж.

Историю с выходом России из зерновой сделки Умланд считает доказательством того, что договорённости с Россией следует не воспринимать как нечто решённое, а обязательно нужно подкреплять гарантиями для выполнения.

“Можно вспомнить далёкий 1994, когда Молдова и Россия заключили договор о выводе российских войск из Приднестровья. Эти войска до сих пор там, поскольку никогда не было никаких санкций, значимой военной поддержки для Молдовы, [попыток] корректировки ситуации,” – прокомментировал эксперт. – “Российское руководство заходит так далеко, на сколько мы ему позволяем. Когда есть чёткая позиция и красные линии, Россия, как правило, их соблюдает”.

Политолог отметил, что до аннексии украинских территорий, на которых были проведены “референдумы” о присоединении к России, у Путина был шанс найти компромисс с Западом и Украиной, а избирателям представить некий нарратив о совершившейся “денацификации”. Теперь же Путин создал для себя тупик, из которого выйти во внутриполитическом контексте уже очень сложно. По мнению Умланда, лучший путь к разрешению ситуации – это победы ВСУ. “Чем больше будет побед, тем больше будет проблем у Путина и, может быть, тогда произойдёт некий поворот в политике или даже в руководстве в Москве”, – добавил он.