Политолог: у Путина остается немного вариантов, выбрана тотальная война

Эксперты отметили, что после этого заявления Путина общество не может делать вид, что оно изолировано от войны, что ничего не меняется.

Глава Центра исследований Восточной Европы Линас Кояла в фейсбуке писал, что будут призывать резервистов, у которых есть опыт участия в боевых действиях. "Долгое время Кремль проводил агрессию в условиях мнимого мира, маскируя их "спецоперацией". Сегодня этот этап завершился", – писал он.

Кояла отметил, что в начале своего выступления Путин изложил уже обычные тезисы "об угрозе Запада России, украинских националистах, защите жителей Донбасса". "Потом пошли прямые угрозы, что "если перед Россией встанет угроза", будет использовано все имеющееся оружие, включая ядерное", – сказал политолог. Он упомянул, что в своем выступлении Путин прибавил, что он "не блефует".

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал Delfi, что Путин в среду по сути признал, что идет не "спецоперация", а война.

"Одержать в ней победу Россия не может только с помощью профессиональной армии. Значит, общество не может быть изолировано – до сих пор полгода российская пропаганда старалась изолировать общество, по крайней мере в информационном плане, чтобы люди думали, что жизнь не меняется, несмотря на кое-какие сложности", – сказал политолог.

Даже частичная мобилизация с привлечением резервистов, по словам Янелюнаса, означает, что могут призвать любого подходящего по возрасту мужчину, даже если у него есть семья, работа, финансовые обязательства, поэтому он совсем не хочет воевать.

"Общество будет вовлечено в войну в большем масштабе, ближе коснется войны, возможно, появится недовольство. Конечно, можно предположить, что сначала будут призывать не жителей крупных городов и столицы, скорее, из провинции, но эта психологическая озабоченность жителей труднопрогнозируема. Поэтому Путин до последней минуты избегал разговоров о мобилизации", – сказал профессор.

Янелюнас сказал,что сложно прогнозировать, начнется ли массовое бегство из России, но, по его мнению, будет много желающих уклониться.

"Я думаю, будут стараться избежать призыва более простыми способами - с помощью коррупции, подкупа, возможно, будут не являться, прятаться в самой стране. Думаю, это будет широко использоваться", – считает собеседник.

По его словам, метание в Кремле может означать разногласия по вопросу дальнейших шагов.

"Думаю, это признак внутренних разногласий. Наверное, Путина ясно предупредили, что это значит для признания его режима, легитимности в стране и поддержки со стороны общества. Возможно, отсрочка связана с метаниями самого Путина, поскольку никто не может предугадать последствия такого решения", – считает Янелюнас.

"Общество поддерживало войну, пока она не была видна и не касалась самого общества напрямую. Сейчас этого барьера не будет, недовольство в обществе может увеличиться", – акцентировал политолог.

Это решение, по его мнению - угроза для самого Путина и людей из его окружения.

"Скорее всего, это обращение показывает, что вариантов у Путина остается все меньше, сейчас выбор сделан в пользу тотальной войны. Ее Путину надо так или иначе завершить победой. Если какую-то спецоперацию еще можно было объявить неуспешной или отчасти успешной, то в тотальной войне ты не можешь потерпеть поражения, поскольку это будет означать крах твоей страны и твой личный крах. Игра ва-банк начинается сейчас, а с ней и вопрос выживания Путина сейчас становится все более актуальным", - считает Янелюнас.

Аналитик Центра исследований Восточной Европы Владимир Лаучюс сказал, что частичная мобилизация – еще один шаг к самоуничтожению.

"Первый момент – Кремль настроит против себя ту часть общества, которая хотела, чтобы война в их жизни занимала только телевизор, но не личную зону комфорта. Второй – Путин, как когда-то царь Николай II, дает оружие тем же подзаборным мужикам, которые в 1917 г., устав от войны, повернули оружие против собственной власти и свергли ее", – писал он.

По его мнению, решение Путина - отличный повод для союзников Украины отложить страх и предоставить оружие Украине.

Лектор Института международных отношений и политических наук ВУ Витис Юрконис сказал, что этот шаг Путина показывает, что Кремль загнан в угол и "повышает ставки".

"Если в последние полгода общество в России могло занимать позицию страуса, засунуть голову в песок и ничего не видеть, то сейчас это сделать будет сложнее. Мы увидим отток из РФ и не только со стороны активной части общества: той, которая активно выступает против войны, но и других, которые думали, что можно, закрыв глаза, переждать", - сказал политолог.

"Даже те, у кого нет виз, будут пытаться нелегально уехать", - прибавил он.

Юрконис считает, что частичная мобилизация приблизит войну к жителям России.

"Путин явно живет в мире своих иллюзий, это решение не будет эффективным. Оно обернется бумерангом", - заметил политолог.

По его убеждению, мобилизация не принесет успеха еще и потому, что эти резервисты будут всего лишь "пушечным мясом".

"Это больше повлияет на внутреннюю политику, а не на ход войны", - считает Юрконис.