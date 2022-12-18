Политолог: Путин "откатывает" Россию к временам крепостного права

- Кого из нынешних школьников и студентов воспитывают в школах и университетах в России? Какого человека будущего пытаются создать в современной России?

- Людей с определенным типом личности и сознания, из них хотят вырастить идеологически индоктринированных людей, которые будут поддерживать режим, не осознавая его истинных целей.

- Среди части эмигрантов, уехавших из России несколько лет назад, бытует мнение, что, раз им удалось вовремя разобраться в целях режима и эмигрировать, то же самое получится сделать и многим нынешним школьникам, несмотря на все усилия властей по индоктринации.

- Думаю, что такой образ мышления, к сожалению, здесь искажение имеет место, потому что они находятся в информационном пузыре, свободном от влияния Кремля. У таких счастливчиков был общий высокий уровень образования в их семьях, либо то учебное заведение, в котором им довелось учиться, было более-менее на тот момент свободными от давления властей по индоктринации учащихся. В целом, то, что у них получилось вырасти именно такими, осознать ложность пропаганды, вовсе не означает, что это же получится у нынешних школьников и студентов.

Значительная часть населения Российской Федерации подвержена влиянию пропаганды, которая достаточно успешно влияет на их образ мыслей и поступки. Что в принципе и намекает на то, что оптимизм эмигрантов несколько преувеличен.

- Насколько, по вашему мнению, такие попытки могут оказать удачными либо неудачными? Если властям получится добиться цели, каким будет современное российское общество?

- Если у властей не получается промыть мозги, мы получаем двоемыслие – то есть циничного субъекта, который понимает, какие правильные слова говорить, но думает совершенно иначе и действует, как правило, в сугубо личных интересах. Субъект с удачно промытыми мозгами будет обладать ложным сознанием и, по сути, будет инструментом в руках властей. Снижается доверие общества, люди ставятся еще более эгоистичными, увеличивается апатия. Эти же явления мы могли наблюдать, когда существовал Советский Союз, а советская система образования штамповала и выпускала из своих недр травмированный тип общества.

- У людей, воспитанных и функционирующих в таком обществе, останется шанс понять, что власть их обманывает?

- Такая возможность, конечно, остается, осознание, что на самом деле происходит, может прийти к разным людям по-разному, другое дело, что это случится не у большинства. Для того, чтобы дошло до большинства, дошло, как их обманули при помощи пропаганды и использовали в политических целях, нужно, чтобы произошло что-то глобальное, вроде крушения режима, так как в таком виде, в каком он существует сейчас, к самостоятельной трансформации и демократизации он не способен. Нынешний режим России не склонен обеспечивать людям нормальное образование, более того, он занимается тем, что промывает населению мозги при помощи той структуры, которую называет системой образования и просвещения. Более чем очевидно, что властям абсолютно не нужно, чтобы у людей развивалось критическое мышление.

- В этом обществе будет место хоть каким-то базовым правам человека или в правовом и цивилизационном отношении его ожидает откат до уровня времен Ивана Грозного?

- Все-таки в России живет множество вестернизированных людей с вполне современными ценностями, культурой, и очевидно, что общество сопротивляется такой политике властей. Но, как мы знаем, диктатуры и профашистские режимы вполне сознательно архаизируют общество для того, чтобы сохранить свою власть. За примером далеко ходить не надо: Иран. В 70-е годы в Иране мы видели вестернизированную культуру, женщин, которые носили европейские наряды, не закрывали лиц, впоследствии из-за усилий властей случился откат культуры, и теперь там уже многие десятилетия женщины пытаются просто бороться за право идти с непокрытой головой.

У режима Путина в принципе тоже есть склонность к деградации хотя бы потому, что на плохо или малообразованное население пропаганда действует лучше. Примитивные социальные порядки устраивают власти Российской Федерации гораздо больше, чем сложные социальные общественные связи. Тем более, что Путин и его окружение не понимают, как работает современное общество.

- То есть, чем дольше режим Путина продержится у власти, тем больше у него шансов на то, чтобы превратить Россию в эдакий гигантский исторический парк, в котором большинство населения будет рассуждать категориями то ли 19, то ли начала 20 столетия?

- В плане того, как люди будут воспринимать себя и социальный отношения, это будет архаизированное общество, плохо понимающее и воспринимающее современную культуру.

- Значит ли, что нужно серьезно относиться к тому, что в России появится поколение людей с промытыми мозгами, фанатиков-хунвейбинов, которые по первому слову лидеров готовы броситься “спасать” мир, даже если это на самом деле не спасение, а геноцид?

- Появится ли такая социальная структура на подобии хунвейбинов - сказать сложно. Скорее это будет масса людей, которые вообще будут плохо мотивированы хоть что-нибудь делать, которые будут весьма пассивны, не будут понимать, что происходит в действительности и будет примерно то, что мы видим сейчас. Грубо говоря, вот есть толпа мобилизованных, которая явно плохо понимает, что происходит, и начинает что-то подозревать только тогда, когда оказывается внутри мясорубки. Другая часть населения будет циничными приспособленцами, которые будут понимать, что происходит, действовать в своих целях, и у них все будет хорошо.

- Патриарх Кирилл пообещал прощение грехов погибшим в „междоусобной брани” в Украине. Как вы оцениваете такие заявления?

- В лучшем случае как шарлатанство: какое право у Кирилла говорить от имени Бога? Неужели патриарх Кирилл лично прощает грехи?

- Тем не менее, складывается впечатление, что православная церковь в России трансформируется в аналог Талибана или режима аятолл в Иране.

- Русская православная церковь (РПЦ) теряет влияние везде, кроме самой России – прежде всего из-за того, что она поддерживает войну против Украины. Как организация РПЦ занимается идеологическим обслуживанием войны, но в православный Талибан она вряд ли превратятся, скорее в долгосрочной перспективе из-за потери морального авторитета просто деградирует.

- Какой логикой, по вашему мнению, руководствуются российские власти? И есть ли вообще логика в их деятельности? Или это логика – "чем хуже, тем лучше"?

- На данный момент логика действий российской власти очень простая – это самосохранение любой ценой. Пока хуже становится народу, но, если ухудшение уровня жизни населения никак не влияет на власть, режим это устраивает.

- Чем режим Путина отличается от других авторитарных режимов, какие у него особенности?

- От других режимов путинский режим отличается безответственностью. Было множество авторитарных режимов, например, режим Франко в Испании, но все они хоть как-то заботились о сохранении страны, ощущали какую-то ответственность. Режим Путина лишен любого представление об ответственности перед страной, народом – это во-первых. Во-вторых, режим Путина – феодально-клептократический, то есть по своей сути он абсолютно антимодернистский, какая-то примитивная форма дележа.

- На какую механику сохранения власти опирается режим Путина?

- Прежде всего опирается на пропаганду, на контроль за средствами массовой информации и на управление массовым сознанием. Эксплуатируют самые базовые психологические особенности человека и те формы мышления, которые сформировались еще в советское время. Пропаганда режима Путина использует пост-тоталитарную идентичность, которая сложилась в советские времена и так никогда и не была полностью деконструирована в российском обществе.

- По вашему мнению, Путин может пойти на массовые репрессии в стиле Сталина или Гитлера?

- На массовые - скорее нет, что, однако не исключает локальных репрессий, которые постоянно применяют по отношению к людям, протестующим против режима Путина. Их избивают, насилуют, терроризируют, увольняют с работы, что это, как не репрессии.

- Умберто Экко составил признаки фашизма. Насколько Россия Путина соответствует этим признакам?

- Фашизм — это определенная психо-экономия управления массовым сознанием в политических целях. Умберто Экко определяет фашизм по внешним признакам, а не по механике, которая используется для управления сознанием масс. Современная Россия управляется средствами террора, пропаганды и определенной идеологии, так как это свойственно фашистским государствам. Идеология, которая утверждается в Российской Федерации, повторяет многие фашистские идеологемы, которые, например, вышли из-под пера Джованни Джентиле – философа и теоретика итальянского фашизма, и Бенито Муссолини.

- Третий рейх Гитлера так или иначе поддерживало большинство немцев. Даже если кто-то и был против, все равно поддерживал политику руководства. Значит ли это, что нынешние жители Российской Федерации будут точно также фанатично поддерживать Путина и его режим, как поддерживали Адольфа Гитлера жители Германии?

- Нет, конечно. Путина никто не будет фанатично поддерживать. Большинство населения занимает скорее пассивную позицию, а пропагандистская накачка если и работает, то до определенной степени. Мы не видим бесконечных очередей, выстроившихся в военкомат, наоборот - люди как могут стараются избегать военкоматов и скрываются от повесток в военкоматы. Как бы там ни было, но в России есть значительное число людей, которые понимают, какую цену придется заплатить стране за деятельность Путина, и поэтому выступают против путинского режима.

Однако, режим Путина опирается не на поддержку, а на апатию. Примером чего являются покорно и послушно идущие в мясорубку мобилизованные. Очередная опора режима – полиция и ФСБ.

- Какой может быть оптимистический и пессимистический сценарии будущего для России?

- Пессимистичный сценарий — это либо консервация режима, либо передел власти со всеми вытекающими последствиями внутри России, последующая разруха или война. Оптимистический - если России после всей это катастрофы удастся сохранить свою целостность как государству и перейти к демократическим реформам. Будет проведено расследование всех преступлений путинского режима, состоится суд над виновными, реформа всех ветвей власти и отмена репрессивных законов.

- У вас есть надежда вернуться в Россию?

Сейчас я стараюсь об этом не думать. Никто не знает, чем эта история закончится, поэтому надо строить жизнь там, где ты есть, а не думать о том, что в ближайшее время может или не может произойти.