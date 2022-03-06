aA
"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной безопасности, но если мы не будем защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик", — считает политолог Марюс Лауринавичюс. Он также говорит, что "Путин погряз в этой войне" и больше не имеет стратегии отступления.
Protestas prieš Putiną Izraelyje
Protestas prieš Putiną Izraelyje
© AFP / Scanpix

Аналитик Марюс Лауринавичюс говорит, что сейчас мы в безопасности, но если мы не будем помогать защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик.

"У меня двоякая оценка (решения НАТО), нужно понимать, что НАТО еще политически не готово к непосредственному участию в этой войне, хотя косвенно уже участвует,(...) введение бесполетной зоны может быть достаточно креативным решение, но вопрос в реализации.

Статьи по теме:
"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы
Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры  (31)

С другой стороны, как в Литве, на мой взгляд, так и на Западе в целом, мы должны понимать, что война против нас уже идет, и если эта война идет, мы должны рассматривать стратегии не только для помощи Украина, но и думать, как защищать себя, и я с начала войны повторяю одно и то же - война против нас уже идет, только линия фронта находится в Украине.

Если мы не защитим эту линию фронта в Украине, завтра эта война придет к нам. Сегодня мы понимаем, что находимся в достаточной безопасности, но если мы не будем защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик", — говорит М. Лауринавичюс.

Аналитик также говорит, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине, потому что Путин уже не сможет отступить отступать.

"Отступление Путина невозможно по одной простой причине: это создаст угроза его собственному режиму. Конечно, в долгосрочной перспективе режим движется к уничтожению, и чем больше он грязнет в этом уничтожении, тем больше он закручивается в спираль, у них больше нет хороших решений и стратегий отступления", — говорит М. Лауринавичюс.

Война в Украине продолжается уже больше недели. Запад ввел санкции против России и в различной форме оказывает поддержку Украине, в том числе и военную.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Vaidotas Žala

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Įvardijo klaidas, kurias daro priklausomų nuo alkoholio artimieji: yra keli būdai, kurie iš tiesų gali padėti

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Psichologės pataria, kaip padėti sau ir partneriui įveikti nerimą krizės metu: 5 žingsniai panikai malšinti

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Artimu Putino aplinkai laikomas Rusijos oligarchas, „Borjomi“ savininkas Fridmanas: nuo privataus banko iki sveiko maisto parduotuvių tinklo Jungtinėje Karalystėje

Delfi Plius Edita Rouge

Gimusiųjų kovo mėnesį horoskopas: kokius charakterio bruožus išryškina jūsų gimimo diena ir su kokiomis asmenybėmis ja dalijatės?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Putino parankinis – kas tas Šoigu, paruošęs armiją Ukrainos puolimui?

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Статьи по теме:

Военные преступления на территории Украины: когда ждать приговор?

Международный уголовный суд начинает рассмотрение...

Война в Украине. Уничтожен аэропорт Винницы, пытавшиеся бежать жители попали под обстрел, есть погибшие

Война в Украине продолжается больше недели. По...

TOP новостей

Karas Ukrainoje. Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karas Ukrainoje. Dešimtoji diena Karo niokojama Ukraina

Война в Украине. Уничтожен аэропорт Винницы, пытавшиеся бежать жители попали под обстрел, есть погибшие

Война в Украине продолжается больше недели. По...

Protestas prieš Putiną Izraelyje

Политолог: отступление Путина невозможно по одной простой причине (1)

"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной...

Находящийся в занятом российскими военными Бердянске политолог: они громили магазины, вламывались в квартиры (31)

Альвидас Медалинскас, политолог, который остался в...

Karas Ukrainoje.

"Мы не знаем, что будет дальше, дома нашего просто нет": что рассказывают бегущие от обстрелов украинцы

Война в Украине продолжается уже больше недели....

Глава МИД: руководство НАТО меняет подход к безопасности Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на...