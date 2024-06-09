Политолог: низкая явка на выборах в Европарламент - тест для консерваторов

„Эти выборы покажут партиям, сколько у них лояльных избирателей. Вероятно, здесь не было большого стратегического голосования, речь шла скорее о выражении лояльности и демонстрации связи с партией“, - рассказала Урбонайте.

Тем не менее она усомнилась, что выборы, которые не привлекли даже трети граждан, будут благоприятны для консерваторов, которые часто хвастаются лояльным электоратом.

„Посмотрим, будет ли также сейчас. Потому что, если даже сейчас им не поможет низкая явка, то это будет довольно печальным сигналом для выборов в Сейм“, - сказала она.