Политолог: низкая явка на выборах в Европарламент - тест для консерваторов

„Эти выборы покажут партиям, сколько у них лояльных избирателей. Вероятно, здесь не было большого стратегического голосования, речь шла скорее о выражении лояльности и демонстрации связи с партией“, - рассказала Урбонайте.
Тем не менее она усомнилась, что выборы, которые не привлекли даже трети граждан, будут благоприятны для консерваторов, которые часто хвастаются лояльным электоратом.
„Посмотрим, будет ли также сейчас. Потому что, если даже сейчас им не поможет низкая явка, то это будет довольно печальным сигналом для выборов в Сейм“, - сказала она.
С другой стороны, политолог отметила, что Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) может неплохо выступить на этих выборах.
„Низкая явка может быть сподручной для Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей. Мы видим, что муниципалитеты с концентрацией сторонников этой партии показали хорошую явку. В некоторых местах она была значительно выше, чем в среднем по Литве“, - сказала Урбонайте.
„Это свидетельствует о том, что местные ресурсы партии используются для активизации избирателей“, - добавила она.
Напомним, что в воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35% избирателей.
В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.