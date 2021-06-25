"Мы до этой поры радовались, что во всяком случае на международной арене у нас довольно четкая, единая позиция и здесь не расходятся позиции МИД и президента", - сказал профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета (ИМОПН ВУ) Томас Янелюнас.

"Пока это вопрос внутренней политики, можно считать это балансом внутренней силы или игрой, а на международной арене это уже может вызывать несколько больше проблем, потому что тогда зарубежным партнерам становится не вполне понятно, в какую сторону мы поворачиваем и какую ценностную коалицию выбираем", - сказал он.

Доцент ИМОПН ВУ Кестутис Гирнюс напомнил о конфликте Вигаудаса Ушацкаса, исполнявшего обязанности министра иностранных дел, и тогдашней президента Дали Грибаускайте, закончившийся увольнением В. Ушацкаса, а также подчеркнул важность согласования позиций.

По его словам, ситуация, когда не ясно, кто этот человек, "говорящий от имени Литвы", осложняет отношения страны с другими государствами.

"Это внутриполитические споры, которые представляют Литву не в самом положительном свете. Они показывают, что литовские политики не могут договориться даже по некоторым основным вопросам", - сказал он.

По словам политолога университета им. Миколаса Рёмериса Римы Урбонайте, этот случай вызывает вопрос, не будет ли проводиться внешняя политика Литвы "по нескольким рельсам", если согласованности позиций в дальнейшем будет становиться меньше.

Президент в четверг отказался подписать декларацию лидеров части стран Евросоюза (ЕС) о правах ЛГБТК-сообщества.

Ранее на этой неделе многие из этих стран выразили в совместном письме "серьезную обеспокоенность" в связи с принятым в Венгрии законом. Литва его подписала, это сделал вице-министр иностранных дел Арнольдас Пранцкявичюс.

Политологи констатируют, что этот случай еще раз показывает напряженность, которая уже некоторое время имеет место между правящим большинством и президентским ведомством по поводу того, кто должен представлять Литву в Европейском совете.

По словам Т. Янелюнаса, сейчас обе стороны реагируют довольно агрессивно, а этот случай показывает, что это начинает мешать согласованию позиций.

Т. Янелюнас говорит, что хотя президент и не обязан получать мандат от правительства и может действовать по своему усмотрению, критика со стороны политиков и общества оборачивается против него.

"Он не может получить какое-то формальное опровержение от правительства, но он может навлечь критику со стороны общества, других политиков во время такой публичной дискуссии, и это тоже затраты - результат, который ему следует взвесить: во сколько это ему обойдется уже в политическом смысле внутри Литвы", - говорит политолог.

По его мнению, несмотря на то, что конфликт о представительстве в Европейском совете первыми начали консерваторы, включившееся сейчас в этот конфликт президентское ведомство "в некоторых случаях реагирует не очень адекватно", и поскольку тема нагнетается, скорее всего, она вернется в политическую повестку осенью.