Delfi: В Харькове на сегодня одна из самых сложных ситуаций в Украине, город практически полностью разбомбил российская авиация. Как пережил минувшие выходные Харьков, что там происходит сейчас?

Юлия Биденко: Харьков подвергается наибольшим атакам со стороны российских оккупантов - разрушаются именно жилые кварталы, которые являются самыми большими в Украине. Например, это Салтыка, северная и восточная, только там живут более 400 000 харьковчан, в основном в многоэтажных многоквартирных домах.

Там нет военных объектов. Существенно разрушаются также школы, детские сады.

Также существенно обстреливается центр Харькова. Сегодня ещё одно здание в центре города было разрушено. ищут погибших. Огромные потери несет Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, где мне выпала честь работать.

Многие корпуса университета просто сравняли с землёй.

Однако, в отличие от Мариуполя или Изюма, который находится в Харьковской области, эвакуация всё ещё возможна, и достаточно большое число мирного населения пытается эвакуироваться. Украинская железная дорога предпринимает очень большие усилия. В Харькове, где полтора миллиона жителей, работают волонтеры, - пытаются довезти людей до вокзала.

Но, тем не менее, гуманитарные проблемы по-прежнему есть, особенно для людей с инвалидностью, для пожилых людей, которые просто не могут выйти и, например, получить гуманитарную помощь, лекарства, продукты питания и так далее…

Огромное число харьковчан сейчас практически живёт на станциях метрополитена, которые стали уже для них бомбоубежищем.

Часть харьковчан скрывается в подвалах.

- Какая часть населения Харькова всё ещё остаётся в городе, какая часть эвакуировалась?

- Сложно сказать, потому что сам процесс эвакуации осуществляется автомобильным транспортом, люди уезжают семьями. Я сама наблюдала огромные потоки машин, это тысячи машин, которые едут в сторону Западной Украины, Центральной Украины.

Моя мама недавно эвакуировалась поездом. На вокзале можно провести от трёх (если тебе повезёт) до 20 часов в ожидании поезда. Это маршруты, которые являются эвакуационными. Очень часто люди едут по 20-25 часов стоя. Спят проходах…

Есть информация, что до 20000 человек в день покидает город.

- В Мариуполе, судя по видео и фотохронике событий, люди фактически остались без связи, без водоснабжения, без электричества. Люди не могут следить за событиями, потому что связи нет, зарядить телефон и другие гаджеты невозможно, приходится греть еду, используя дрова, а на улице минусовая температура.

Какова ситуация в Харькове?

Некоторые микрорайоны сейчас остались без отопления, в частности, тот, где находится мой дом.

Сам дом пока что цел, но есть проблемы с отоплением. А температура на улице доходит до -15 – -18 градусов.

Мэр Харькова призывает горожан определённых микрорайонов спускаться в метро, где есть возможность хотя бы получить горячее питание и сохранить себе жизнь.

Коммунальные службы Харькова - просто мои герои.

Они пытаются чинить электроснабжение, регулировать водоснабжение в затопляемых квартирах, отключать их от водоснабжения. Действительно коммунальные службы работают на износ, но они работают.

- Как обустроено метро сейчас, когда люди ночуют на перронах и в вагонах поездов? На какие станции метро идут люди?

- Как правило, люди шли на ближайшие к их домам станции. Особенно в первые дни войны. Надо признать, что далеко не все подвалы жилых домов пригодны для использования в качестве бомбоубежища.

Харьковский метрополитен - это довольно большая инфраструктура, поэтому действительно на всех станциях сейчас люди, укрывающиеся от бомбардировок.

Там есть снабжение лекарствами и питанием, даже сейчас оборудуются детские уголки, приходит музыканты.

В общем люди пытаются поддерживать друг друга как могут. И те, кто находится в метро, - несмотря на тесноту, - все-таки в лучшем положении, чем те люди, которые остаются на окраинах города среди разбомбленных домов и просто физически не имеют возможности дойти до станции метро. В основном это Индустриальный район Харькова и Московский район Харькова.

- Какова значимость Харькова для Украины и почему российские оккупанты с особым остервенением бомбят именно Харьков?

- Есть вопросы и географии, и идентичности, и символичности. Ещё до начала активных боевых действий в серии интервью для западных медиа, для аналитических изданий, в том числе Эстонии, других стран Балтии, я говорила о том, что Харьков имеет огромное символическое значение.

Харьков - это второй по величине город Украины. Харьков - это образовательная столица с огромным количеством иностранных студентов. Около 20 000 иностранцев обучались в Харькове и часть из них была использована Россией, в частности, это студенты из Индии, для пиар-акции - гуманитарного коридора именно в Россию, потому что эвакуировать их по-другому было достаточно сложно.

Кроме того, Харьков - это столица новой, скажем так, идентичности русскоязычных украинцев.

Более 60 процентов харьковчан прежде всего считали себя украинцами, гражданами Украины, и при этом примерно такое же количество оставалось русскоязычными в быту и в основных бизнес-коммуникациях. Поэтому можно сказать, что Харьков действительно является показательным.

Я считаю, что путинская Россия имеет определённые негативные эмоции по отношению к Харькову ещё с 2014 года. Я была свидетелем событий «русской весны», попыток установить так называемую харьковскую народную республику, которая провалилась. В том числе, благодаря стараниям самих харьковчан, которые, - как и люди сейчас в Херсоне и Мелитополе, - выходили с украинскими флагами и показывали, что Харьков - это Украина, при этом произнося лозунги иногда на русском языке.

И нельзя забывать о песне, которую сочинили харьковские футбольные фанаты, это как раз 2014 году, в которой мистера Путина называют не очень приятным словом и которая разошлась по всему миру.

Я думаю, что Харьков наказывают во многом символически.

И ещё могу сказать, что если Харьков будет взять, - что явно входило в планы России, - это было бы уже началом падения Украины, именно мегаполиса Украины.

- Известно, что Харьков преимущественно русскоязычный город, и до войны процентов 20 примерно жителей Харькова подпитывались российской пропагандой. Что сейчас с этими людьми, есть ли ещё такие, сколько их, изменились ли их настроения после вторжения России в Украину?

- Думаю, что вторжение России в Украине существенно изменило эти настроения. Буквально за несколько недель до войны мы проводили опрос совместно с проектом «Фейк Х», социологический опрос достаточно большой среди молодёжи.

Очень интересно, что контент, например, российский и сугубо российский в социальных сетях потребляет только 8% молодёжи Харькова. Другие исследования, которые, например, проводил Эстонский центр стратегических исследований, показывал, что до 20% имеют определённые симпатии к России, но они более такие пацифистские, - речь шла о восстановлении торговых связей прежде всего.

Могу сказать точно, что даже поддержка относительно пророссийской партии ОПЗЖ не превышала в на последних местных выборах 20 процентов. Эта партия не занимала лидирующего положения в Харькове и области.

То есть можно сказать, что харьковчане, - даже те которые были с пророссийскими сантиментами, - существенно пересмотрели свое отношение и в общем то до сих пор иногда не могут понять, почему российская авиация так по-варварски разрушает именно школы, университеты, храмы.

И люди, которые стоят даже в очереди за хлебом и водой, также подвергались атакам российской авиации.

- Гуманитарная помощь до Харькова доходит вот в эти дни?

- Да, гуманитарная помощь доходит. И мне довелось поучаствовать волонтером.

Было очень много запросов со стороны коллег, друзей из-за границы, - как обеспечить именно Харьков, потому что это наиболее пострадавший регион был в первую же неделю войны.

По железной дороге есть возможность, например, из Львова, из Черновцов (в основном всё-таки из Львова) отправлять прицепные вагоны гуманитарной помощи. То есть поезд, который идёт в Харьков забирать беженцев, везёт несколько вагонов гуманитарной помощи.

Также нам очень помогали волонтёры, партнёры из Днепра и Полтавы. Например, моя мама четыре дня не ела хлеба, волонтеры смогли устроить развоз выпеченного хлеба из Полтавы в пригород Харькова.

Конечно, это капля в море по сравнению с количеством населения, но тем не менее могу сказать, что областной штаб, городской штаб работают здесь полностью на обеспечение людей гуманитарной помощью.

Украинская почта и новая почта также становятся пунктами выдачи гуманитарной помощи.

- Что касается Украинской православной церкви Московского патриархата, подаёт ли голос духовенство?

Достаточно интересная статистика - в Харькове более половины всех общин религиозных, то есть храмов, приходов, церквей баптистов, кришнаитов, которые также есть здесь, доминировала именно Украинская православная церковь Московского патриархата.

На данный момент поступают сигналы от украинского руководства Украинской церкви Московского патриархата, что они против войны, что они осуждают политику Путина. Однако, тем не менее, есть и сообщения официальные СБУ, где православные священники российские работали как корректировщики огня. Но, тем не менее, в Харькове один из старейших храмов Успенский собор также существенно пострадал вследствие бомбёжки центра города и попыток попасть в мэрию.

Я думаю, что даже для верующих, которые ходят в Украинскую церковь Московского патриархата, это тоже стало одним из сигналов для пересмотра собственных взглядов и переоценки концепции русского мира.

- В Херсоне, который находится под временной оккупацией, мы видим огромнейшее митинги обычных жителей под лозунгами "Херсон – это Украина!". Но есть фотографии, на которых буквально пару десятков человек вышли приветствовать "русский мир" с коммунистическими флагами. Это местные люди? Была информация о том, что Россия готовит пропагандистские сюжеты с участием как раз таких людей, которых должны привезти из Крыма.

- Да, была и такая информация.

Однако мы видим, что такой митинг был достаточно малочисленным. И те, кого там узнали – из тех, кто выступал там, - это бывший народный депутат от Херсонщины, бывшее руководство города, которое не было переизбрано на местных выборах 2020 года. То есть можно сказать, что и по Харькову, и по Херсону - определенный сегмент политиков, которые при этом были достаточно маргинализированы ещё в мирное время, они есть, и они работают именно на российскую пропаганду.

И такие вот митинги мы сами встречали в Харькове. Например, 9 мая, то есть специально на камеру постановочные кадры, когда там старики или зависимые люди вводились с советскими флагами, георгиевскими ленточками шли с определёнными месседжами.

Я могу сказать точно, что в Харькове проукраинские митинги были на протяжении последних лет гораздо более многочисленными.

- В Мелитополе появилась так называемая мэр из ОПЗЖ. Если говорить о Харькове, есть ли угроза, что среди украинских политиков могут появиться такие, которые будут согласны на сотрудничество с оккупантами?

Я думаю, что определённое количество людей из более радикального крыла - Оппозиционная платформа За жизнь - могут претендовать на такой статус.

Однако никакой легитимности от харьковчан они не дождутся.

Я напомню, что Игорь Терехов - действующий мэр, он был переизбран как раз недавно в октябре 2021 на внеочередных выборах, его поддержка составила более 50 процентов.

И несмотря на то, что он является русскоязычным мэром, он занимает позицию по поддержке населения, прежде всего, по не сдаче города оккупантам.

Он говорил о том, что к нему обращались со стороны российских оккупантов с подобными предложениями.

Однако сам мэр остался на своих позициях, и сейчас он эффективно, - насколько это возможно в условиях таких нещадных боевых действий, - работает на сохранение инфраструктуры жизнедеятельности и поддержку харьковчан.

Поэтому все эти назначения, которые действуют по такому донецкому - донбасскому сценарию 2014 года, они уже для Украины абсолютно не актуальны.

Напомню, что со времен Евромайдана в Украине уже прошло две компании по выборам в местные органы власти – в 2015-и и 2020-м годах.

И поэтому элиты абсолютно легитимны сейчас: они переизбраны, состоялась избирательная реформа. На мой взгляд, децентрализация в Украине сработала, это одна из наиболее успешных реформ. И люди взяли ответственность за своей общины, за свои города, и можно сказать, что даже депутаты местные сейчас очень тесно работают в связке, забыв о многих политических противоречиях.

- Мы видим сейчас как достойно себя ведут и мэры практически всех украинских городов, и депутаты разного уровня, и президент Владимир Зеленский, и вся его команда, и бывший президент Пётр Порошенко со своей командой. И даже на таком фоне выделяется, - очень многие пользователи социальных сетей это заметили, - глава Николаевской Городской Администрации Виталий Ким, которого мы уже который день ждём в нашем эфире, но по разным причинам у него пока не получается с нами побеседовать, надеемся увидеть его у нас в гостях. Кто сейчас, на ваш взгляд, политик номер один, номер два, номер три в Украине?

- Недавно было 8 марта, которое в Украине всё ещё празднуется - иногда феминистки выходит на марши, иногда женщины ждут букета тюльпанов. И как раз соцсетях был топ-5 политиков, в их числе есть Алексей Арестович - советник Офиса президента Украины, Дмитрий Кулеба - министр иностранных дел.

На мой взгляд, благодаря реформам в Украине, существенно изменились политические элиты и на местном, и на национальном уровнях. В 2019-м году в парламент, в Кабинет министров пришло очень много достаточно молодых людей – и мужчин, и женщин.

Украина сейчас является в общем-то нацией достаточно молодых активных лидеров, и сейчас они все объединены ради противостояния России и ради победы.

Как будет в дальнейшем, - я прогнозирую, что у господина Кима даже у Олега Синегубова (Харьковский губернатор), сорокалетнего человека, который сейчас держит Харьков, не сдает его, огромное политическое будущее. В отличие от России, избиратели Украины не являются геронтофилами, у нас много действительно инициативных, человечных, близких к народу политиков.