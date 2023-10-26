Политики видят риск в связи со строительством новой мечети в столице: это наименьшее, в чем сейчас нуждается Литва

"По сути, там территория кладбища. Что-то там построить сложно, будут представлены выводы, тогда общину информируем", – заметил мэр.

Нынешний мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что, несмотря на то, что участок выделен, строительство на нем вряд ли возможно.

Позже для строительства мечети был выделен участок на окраине Вильнюса, недалеко от аэропорта. Выяснилось, что мусульмане хотят там строить не только мечеть, но и культурный центр, жилые помещения.

Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал построить мечеть в центре Вильнюса, где она и стояла (в советское время мечеть была разрушена).

"Люди приходят молиться, не помещаются в зале, молятся на лестницах, на улице", – сказал LNK глава совета Мусульманских общин Литвы Александрас Беганскас.

Если говорят, что мусульман в Литве немного, то в Вильнюсе можно увидеть иную картину – на молитвы собираются сотни. Службы в мечети проходят на русском языке. Мусульмане не помещаются в залах, стоят на лестницах и на подоконниках. Около десяти лет назад поступила первая просьба разрешить строительство мечети в Вильнюсе.

Из-за мечети есть разногласия и в самой общине мусульман. Татарская община Литвы заявила, что ей новая мечеть не нужна.

"Единой позиции общины как бы нет или уже нет, кто-то скажет, что никогда и не было. Но формально была одна организация, которая вела переговоры от имени всех мусульман", – сказал LNK профессор университета им. Витаутаса Великого Эгдунас Рачюс.

После восстановления независимости мусульманскую общину Литвы объединяли живущие в нашей стране со времен Витаутаса Великого татары. Но несколько лет назад появился новый муфтиат.

По словам Рачюса, раскол в среде литовских мусульман произошел по инициативе Турции.

"Желание иметь новый муфтиат связано исключительно с Турцией", - сказал специалист, изучающий мусульманство. Именно новый муфтиат сейчас и доминирует.

"В нем больше людей, которые исторически не связаны с Литвой, скажем так", – заметил Рачюс. На молитву собирается все больше иностранцев, приехавших в Литву из арабских стран.

Этот новый муфтиат и хочет строить мечеть.