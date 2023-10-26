Политики видят риск в связи со строительством новой мечети в столице: это наименьшее, в чем сейчас нуждается Литва

Если говорят, что мусульман в Литве немного, то в Вильнюсе можно увидеть иную картину – на молитвы собираются сотни. Службы в мечети проходят на русском языке. Мусульмане не помещаются в залах, стоят на лестницах и на подоконниках. Около десяти лет назад поступила первая просьба разрешить строительство мечети в Вильнюсе.
"Люди приходят молиться, не помещаются в зале, молятся на лестницах, на улице", – сказал LNK глава совета Мусульманских общин Литвы Александрас Беганскас.
Бывший мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предлагал построить мечеть в центре Вильнюса, где она и стояла (в советское время мечеть была разрушена).
Позже для строительства мечети был выделен участок на окраине Вильнюса, недалеко от аэропорта. Выяснилось, что мусульмане хотят там строить не только мечеть, но и культурный центр, жилые помещения.
Нынешний мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что, несмотря на то, что участок выделен, строительство на нем вряд ли возможно.
"По сути, там территория кладбища. Что-то там построить сложно, будут представлены выводы, тогда общину информируем", – заметил мэр.
Из-за мечети есть разногласия и в самой общине мусульман. Татарская община Литвы заявила, что ей новая мечеть не нужна.
"Единой позиции общины как бы нет или уже нет, кто-то скажет, что никогда и не было. Но формально была одна организация, которая вела переговоры от имени всех мусульман", – сказал LNK профессор университета им. Витаутаса Великого Эгдунас Рачюс.
После восстановления независимости мусульманскую общину Литвы объединяли живущие в нашей стране со времен Витаутаса Великого татары. Но несколько лет назад появился новый муфтиат.
По словам Рачюса, раскол в среде литовских мусульман произошел по инициативе Турции.
"Желание иметь новый муфтиат связано исключительно с Турцией", - сказал специалист, изучающий мусульманство. Именно новый муфтиат сейчас и доминирует.
"В нем больше людей, которые исторически не связаны с Литвой, скажем так", – заметил Рачюс. На молитву собирается все больше иностранцев, приехавших в Литву из арабских стран.
Этот новый муфтиат и хочет строить мечеть.
"Он сумел найти подход к бывшему мэру столицы Шимашюсу, который, я честно скажу, видимо не понимал, что за мусульмане к нему пришли", – сказал Рачюс.
У политиков подозрение вызывает решение строить мечеть на деньги иностранных государств.
"Мы на свои деньги построим мечеть, привлечем инвесторов из-за границы", – сказал Беганскас.
"Турция, они говорят о Саудовской Аравии, Катаре. Мы должны понять, что вместе с финансированием всегда приходит и культурное, политическое влияние", – сказал консерватор Паулюс Саударгас.
Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) указал, что в Литве сейчас нет групп исламского экстремизма, но есть риск наличия отдельных радикальных личностей. Чаще всего, это люди, которые временно приехали в Литву.
По данным ДГБ часто бывает, что из-за угрозы нацбезопасности таких людей не впускают в страну или не продлевают им вид на жительство. В прошлом году в Литву не впустили 6 человек, связанных с радикальными исламистами.
"Наверное, меньше всего нашей столице сейчас нужна мечеть во всем нынешнем контексте", – сказал председатель Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас.
Молящиеся на лестницах мусульмане говорят, что это не делает чести.
"Эта проблема никуда не денется, она только будет расти", – сказал Беганскас.
"Это шантаж? Все хотят как можно больше. Что поделаешь, такая ситуация. Свобода вероисповедания есть, мы ее гарантируем, но центры притяжения создавать не будем", – сказал Кащюнас.
В Литве есть четыре мечети: в Каунасе, Алитусском районе и де в Вильнюсском районе.
По данным статистиков, в Литве проживает несколько тысяч мусульман, но, по словам специалистов, реально их в несколько раз больше.