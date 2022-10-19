Политики предлагают заменить 1 мая другим выходным днем

Соответствующие поправки к закону о памятных днях, праздничных днях и к Трудовому кодексу предлагают либералы Андрюс Багдонас и Симонас Гентвилас.

Если парламент одобрит это предложение, то 1 мая станет простым памятным днем, однако вместо него у работников появится дополнительный - 21 - день отпуска, который они могут взять в удобное для них время.

Депутаты Багдонас и Гентвилас утверждают, что после восстановления Литвы для большей части жителей страны 1 мая не имеет особого праздничного значения и больше напоминает о советском прошлом страны.

"В Литве не сформировалась традиция празднования 1 мая. Этот выходной многие люди используют для личных нужд, а не празднования. Понятно, что в XIX веке, когда процесс производства был достаточно жестоким, условия труда тяжелыми, такой праздник как 1 мая имел ясный смысл. Однако сегодня эта разница между работниками и работодателями очень невелика. Поэтому первичная идея 1 мая сегодня становится неактуальной", - сказали депутаты.

Они подчеркивают, что иногда 1 мая совпадает с выходными и бывает обычным выходным днем.

"Поэтому вместо выходного 1 мая мы предлагаем увеличить число отпускных дней до 21, чтобы человек сам мог решить, когда ему взять выходной день для отдыха или общения с семьей",- сказали депутаты.

Сейчас в Литве 1 мая выходной день.