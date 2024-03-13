Политики после нападения на Волкова: очевидно, что работали профессионалы

Председатель парламентского Комитета иностранных дел Жигимантас Павилёнис сказал Delfi: "Очевидно, что это дело рук профессионалов. Мы должны охранять людей, некоторые после визита в Вильнюс уходят в мир иной, как и Немцов, Навальный, до сих пор помню Кара-Мурзу, который участвовал во всех конференциях Калиновского, как раз на следующей неделе такая пройдет. Мы должны их охранять. Мы стараемся это делать".
"Видите ли, диссиденты привыкли к тому, что их убивают, унижают, травят, но хуже всего для них, когда страны, которые искренне боролись за свободу против того же Кремля, все чаще отворачиваются от них. То, что происходит в Литве последние несколько месяцев, так невооруженным глазом видно, что иностранные спецслужбы разжигают ненависть в отношении российских и белорусских диссидентов, сравнивают их с теми же россиянами, это делается сознательно, немало литовцев попались на этот крючок", – сказал Павилёнис.
"Мы начинаем играть по их схемам. Я бы очень хотел, чтобы эти правые и левые радикалы, которые часто делают это из прагматических целей, все же поняли, на чьей стороне они находятся. Рано или поздно такие радикалы, как Орбан, очевидным образом становятся союзниками Кремля. Не надо забывать, с какой стороны баррикад мы находимся, у нас тот же враг, давайте бороться, не меняя сторону", – продолжил депутат.
Представитель Движения либералов Раймундас Лопата сказал: "Несмотря на определенные гарантии защиты, я не знаю, в какой мере они обещаны. Наверное лидеров оппозиции, находящихся в Литве, надо тщательнее охранять. Например, Светлану Тихановскую в определенном смысле охраняют, я думаю, надо охранять и других заметных деятелей из России. Они нуждаются в присмотре, но все упирается в человеческие ресурсы", – сказал депутат.
Он согласился, что это может быть провокация, чтобы показать недостаточную безопасность в Литве.
"Пока, я думаю, никто такую версию не отклоняет. Понятно, что это запугивание", – сказал Лопата. Он заметил, что к таким ситуациям надо готовиться.
"Мы не можем уследить за всеми россиянами. Но это происшествия напоминает все возможные сценарии, а также учащение провокаций", – сказал Delfi Лопата.
"Крестьянин" Гедрюс Сурплис в среду утром сказал Delfi, что Кремль демонстрирует, что у него длинные руки.
"Конечно происшествие потрясло. Оно показало, что Владимир Путин напоминает - руки у них длинные. И даже Литва, ставшая убежищем для российской и белорусской оппозиции, небезопасна. Я бы сказал, что это связано с приближением выборов в России, где Путин всеми силами демонстрирует свою мощь, убив Навального, но демонстрирует ее и за границей", – сказал Сурплис.
Он сказал, что литовские спецслужбы должны больше внимания уделять белорусским российским оппозиционерам.