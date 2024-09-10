Политики об иммиграции: одни называют ее неизбежностью, другие призывают учиться на чужих ошибках

Премьер-министр, представитель консерваторов Ингрида Шимоните акцентировала, что при нынешней ситуации на рынке труда без иммигрантов выкрутиться не получится.

„Одна из основных социальных проблем в Литве - старение общества. У этой проблемы нет решения. (...) Отчасти проблему решает иммиграция, но ее надо разумно регулировать, не создавая напряжения в обществе. Мы должны оценивать и потребности рынка труда, не строить бюрократические препоны, особенно, когда речь идет о профессиях, в которых нуждается экономика“, – сказала во время дебатов на TV3 лидер Движения либералов Чмилите-Нильсен.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен заверила, что иммиграция отчасти помогает решать проблему старения общества, но заметила, что этот процесс должен контролироваться.

„Иммиграция как социальный феномен, но в Литве это больше феномен рынка труда. Когда видишь темпы нашей экономики, понимаешь, что нужны люди, которые будут управлять автомобилями, строить дома, предоставлять другие услуги, тут без иммигрантов не обойдешься“, – сказала она.

„Важны два аспекта – национальная безопасность и второй момент, чтобы масштабы иммиграции не демпинговали рост зарплат и не останавливали автоматизацию в экономике“, – заметила премьер.

Лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис сказал, что проблему старения общества можно решать не только за счет иммигрантов.