Политики об иммиграции: одни называют ее неизбежностью, другие призывают учиться на чужих ошибках

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен заверила, что иммиграция отчасти помогает решать проблему старения общества, но заметила, что этот процесс должен контролироваться.
„Одна из основных социальных проблем в Литве - старение общества. У этой проблемы нет решения. (...) Отчасти проблему решает иммиграция, но ее надо разумно регулировать, не создавая напряжения в обществе. Мы должны оценивать и потребности рынка труда, не строить бюрократические препоны, особенно, когда речь идет о профессиях, в которых нуждается экономика“, – сказала во время дебатов на TV3 лидер Движения либералов Чмилите-Нильсен.
Премьер-министр, представитель консерваторов Ингрида Шимоните акцентировала, что при нынешней ситуации на рынке труда без иммигрантов выкрутиться не получится.
„Иммиграция как социальный феномен, но в Литве это больше феномен рынка труда. Когда видишь темпы нашей экономики, понимаешь, что нужны люди, которые будут управлять автомобилями, строить дома, предоставлять другие услуги, тут без иммигрантов не обойдешься“, – сказала она.
„Важны два аспекта – национальная безопасность и второй момент, чтобы масштабы иммиграции не демпинговали рост зарплат и не останавливали автоматизацию в экономике“, – заметила премьер.
Лидер демократического союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис сказал, что проблему старения общества можно решать не только за счет иммигрантов.
„Мы говорили о поощрении рождаемости и второй важный момент, альтернатива – или мы впускаем дешевую рабочую силу, или ищем другие решения. В стране есть и другие решения, если говорить о повышении продуктивности, инновациях, то тогда мы не ощутим старения и нехватки рабочей силы“, – сказал политик.
„Я считаю, что квоты не нужны. Главное, чтобы бы такая миграция была эффективной, и работала система интеграции, чтобы люди не представляли угрозы нацбезопасности. Чтобы не было гетто, отдельных радикальных общин“, – продолжил он.
Европарламентарий Аурелию Верига призывал посмотреть на опыт других стран и не повторять „чужие ошибки“.
„Все понимают, что не надо повторять чужие ошибки, и ДГБ ясно сказал, что мы не можем проверить такое количество иммигрантов, какое приезжает“, – сказал он.
„Мы могли бы применять активную политику отбора (...). Кто-то нужен - выбираем. А страны должны быть близкими к нам в культурном и религиозном плане, чтобы приезжие потом не требовали чуждого для нас шариата, как в Германии, чтобы не было выпадов на национальной почве“, – сказал он.
Председатель соцдемов Вилия Блинкявичюте сказала, что сначала надо обеспечить работой своих жителей.
„Основная цель соцдемов - чтобы в первую очередь работу получали жители Литвы, чтобы не демпинговали зарплаты, не ухудшали условия труда. (...) У нас много людей, которые из-за войны приехали из Украины, есть приезжие из Беларуси, бежавшие от режима Лукашенко, и это нормально, эти люди приехали к нам не за пособиями“, – сказала политик.
„Проблема - трудовые мигранты из дальних стран, Средней Азии, они работают в строительном, транспортном секторах. (...) Важно контролировать миграцию, смотреть, каковы ее причины, точно ли нам рабочих не хватает, заботиться об интеграции этих людей, чтобы не было „тени“, нелегальной работы“, – акцентировала она.
Лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что для Украинцев и приезжих из Средней Аии должны действовать единые правила.
„Сейчас мы сталкиваемся с проблемой из-за рабочих из Средней Азии. Если мы говорим о них, то надо говорить об интеграции. Сейчас условия для украинцев другие - 24 месяца им не надо сдавать экзамен по языку и можно работать, а приезжие из Средней Азии должны сдавать экзамен“, – заметил политик.
В первом полугодии 2024 года было выдано рекордное количество выданных разрешений на работу жителям стран Средней Азии, сообщала Служба занятости. В этом году выдали 410 разрешений на сезонные работы жителям третьих стран, половина их - граждане Узбекистана.