Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации

Виктория Чмилите-Нильсен рассказала, что состояние такое, будто в ее организме проводят военные учения.

"Вторые сутки после вакцинации AstraZeneca. Прошло 42 ч. Вчера утром была слабость, но температуры не было. (...) после 14 ч. я почувствовала, что поднялась температура. Было почти 38 градусов. Через час-другой температура спала", – писала спикер.

Но к вечеру, по ее словам, снова поднялась температура.

"Были и боли в мышцах, как и весь день. Но ощущения не такие, как во время гриппа, скорее, как после физической нагрузки или утомительной поездки", – писала политик, которая пила лекарства от температуры.

"Вечером казалось, что в организме проходят военные учения. Перегруппировка иммунитета, который готовится встретить врага", – продолжала Чмилите-Нильсен.

По ее словам, вторая ночь после прививки была похожа на первую: "Только я просыпалась чаще. Руку снова могу спокойно поднимать".

Дулькис: сегодня организм отреагировал

"Сегодня мой организм отреагировал – и это нормально! Чувствуется место прививки. Температура 37.3–37.9", – писал Дулькис.

По его словам, побочный эффект возвращает в детство.

"Приятный озноб, напоминающий детство. Итак, побочные действия связаны с воспоминаниями. Я чувствую себя хорошо. Плечо за свободу. Не сомневайтесь и Вы!", - писал Дулькис.

Скайсте: думала, что побочных действий не будет

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте в фейсбуке указала, что не очень хорошо себя чувствует после прививки.

"Вчера после прививки я оставалась на работе до позднего вечера, вернулась - все было отлично. Я надеялась, что побочных действий не будет. Но ночью почувствовала озноб, температура поднялась до 38.4C. Болит голова, болят мышцы, чувствую себя усталой. Я с трудом переношу высокую температуру, поэтому состояние не радует", – рассказала министр.

Она подчеркнула, что побочные действия ничто, по сравнению с пользой вакцины. "Осенью Covid–19 заболели мои родители. Болели почти месяц, а потом еще несколько месяцев плохо себя чувствовали. А я даже не могла их навестить. Если есть возможность, не рискуйте, прививайтесь", – писала министр.

Миталас: поднялась температура

Представитель фракции Свободы в парламенте Витаутас Миталас сообщил, что у него поднялась температура.

"После вакцинации вечером и ночью температура поднялась. Спал плохо. Утром была небольшая температура, но сейчас все хорошо", – заметил он.

Похожие симптомы были у "крестьянина" Гедрюса Сурплиса. "Второй день после AstraZeneca. Ночью было 37, небольшой озноб. Значит, вакцина действует. Сегодня - лучше. Я на работе. Врачи говорят, что привитый других заразить не может", – писал депутат.