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Жители сообщают, что получают от государственной компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) огромные счета, тысячные долги появляются после замены счетчиков. На фоне этой ситуации социал-демократы обращаются к руководству ESO с требованием внести ясность в эту ситуацию.
Elektra
Elektra
© DELFI / Josvydas Elinskas

Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте сказала, что особенно во время энергетического кризиса государственные компании должны вести себя безупречно и защищать интересы потребителей, а не гонятся за прибылью и не пугать людей ошибками в счетах.

К политику с жалобами обратились жители. Блинкявичюте призывает выяснить, не злоупотребляет ли государственная компания своим положением на рынке.

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"ESO, к примеру, за подключение к сети выписала староству счет в размере 7500 евро, несмотря на то, что по расценкам ГСРЭ счет должен быть в 25 раз меньше – 300 евро. Когда ESO попросили обосновать счет, компания быстро представила другой счет с меньшей суммой. А сейчас поступают жалобы от жителей - после замены счетчиков ESO шлет счета на тысячи евро за полгода, год и т.д. ESO не спешит объяснять, что происходит, не отвечает, никак не общается (...)", – сказала она.

Староста соцдемов в парламенте Гинтаутас Палуцкас сказал, что на фоне роста числа сообщении о введении жителей в заблуждение и возможно необоснованных счетов расследованием могла бы заняться Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) и Государственная служба по защите прав потребителей.

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