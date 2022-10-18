Лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте сказала, что особенно во время энергетического кризиса государственные компании должны вести себя безупречно и защищать интересы потребителей, а не гонятся за прибылью и не пугать людей ошибками в счетах.
К политику с жалобами обратились жители. Блинкявичюте призывает выяснить, не злоупотребляет ли государственная компания своим положением на рынке.
"ESO, к примеру, за подключение к сети выписала староству счет в размере 7500 евро, несмотря на то, что по расценкам ГСРЭ счет должен быть в 25 раз меньше – 300 евро. Когда ESO попросили обосновать счет, компания быстро представила другой счет с меньшей суммой. А сейчас поступают жалобы от жителей - после замены счетчиков ESO шлет счета на тысячи евро за полгода, год и т.д. ESO не спешит объяснять, что происходит, не отвечает, никак не общается (...)", – сказала она.
Староста соцдемов в парламенте Гинтаутас Палуцкас сказал, что на фоне роста числа сообщении о введении жителей в заблуждение и возможно необоснованных счетов расследованием могла бы заняться Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) и Государственная служба по защите прав потребителей.
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