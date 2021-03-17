Такую идею в среду на заседании Комитета по вопросам села высказал "крестьянин" Гедрюс Сурплис, напомнив о практике, бытовавшей при президенте А.Сметоне.

"Все помнят "гусиный кризис" времен Сметоны. Госслужащое и депутаты могли бы покупать литовскую продукцию или часть зарплаты получать, например, птицей", – сказал он.

Глава комитета Виктора Пранцкетис также считает, что производители не должны получать только госдотации – важно, чтобы в их поддержке участвовали и жители, покупая местную продукцию.

"Мы должны побудить жителей Литвы выбирать литовскую продукцию, чтобы поощрять местное производство. Может и в общественном пространстве надо больше общаться с людьми, чтобы они поняли - поддержка местных производителей зависит и от них, не только от властей", – сказал политик.