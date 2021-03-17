Такую идею в среду на заседании Комитета по вопросам села высказал "крестьянин" Гедрюс Сурплис, напомнив о практике, бытовавшей при президенте А.Сметоне.
"Все помнят "гусиный кризис" времен Сметоны. Госслужащое и депутаты могли бы покупать литовскую продукцию или часть зарплаты получать, например, птицей", – сказал он.
Глава комитета Виктора Пранцкетис также считает, что производители не должны получать только госдотации – важно, чтобы в их поддержке участвовали и жители, покупая местную продукцию.
"Мы должны побудить жителей Литвы выбирать литовскую продукцию, чтобы поощрять местное производство. Может и в общественном пространстве надо больше общаться с людьми, чтобы они поняли - поддержка местных производителей зависит и от них, не только от властей", – сказал политик.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы разрешило с понедельника вернуть в школу учеников начальных классов 45 самоуправлений
Обучение в начальных классах с понедельника будет...
В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (29)
В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...
"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей (323)
Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC...
Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (18)
Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....
Президент Литвы раскритиковал решение главы Минздрава: это нанесло ущерб имиджу вакцины (87)
Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...