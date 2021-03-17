aA
Некоторые депутаты призывают жителей Литвы покупать литовскую продукцию и так поддержать пострадавший бизнес и сельское хозяйство. Кое-кто даже предлагает платить часть зарплаты госслужащим, например, депутатам, литовской продукцией.
Giedrius Surplys
Giedrius Surplys
© DELFI / Tomas Vinickas

Такую идею в среду на заседании Комитета по вопросам села высказал "крестьянин" Гедрюс Сурплис, напомнив о практике, бытовавшей при президенте А.Сметоне.

"Все помнят "гусиный кризис" времен Сметоны. Госслужащое и депутаты могли бы покупать литовскую продукцию или часть зарплаты получать, например, птицей", – сказал он.

Глава комитета Виктора Пранцкетис также считает, что производители не должны получать только госдотации – важно, чтобы в их поддержке участвовали и жители, покупая местную продукцию.

"Мы должны побудить жителей Литвы выбирать литовскую продукцию, чтобы поощрять местное производство. Может и в общественном пространстве надо больше общаться с людьми, чтобы они поняли - поддержка местных производителей зависит и от них, не только от властей", – сказал политик.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Правительство Литвы разрешило с понедельника вернуть в школу учеников начальных классов 45 самоуправлений

Обучение в начальных классах с понедельника будет...

В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (29)

В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...

"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей (323)

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC...

Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (18)

Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....

Президент Литвы раскритиковал решение главы Минздрава: это нанесло ущерб имиджу вакцины (87)

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что...