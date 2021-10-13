Идеальную среду для распространения дельта-штамма Covid-19 подготовили ослабленные ограничения и политическая нестабильность. Кроме того, в отличие от предыдущих "волн" пандемии, население в Восточной и Центральной Европе резко против новых ограничений. Некоторые эксперты предупреждают, что в некоторых странах ситуация будет напоминать то, что происходило в Ломбардии, на севере Италии.

В прошлый понедельник, 4 октября, Румыния прекратила все плановые операции, а потом и Латвия объявила чрезвычайную ситуацию в медицине. "Все лето было потрачено зря. Правительство не готовилось к четвертой волне — они думали, что она будет минимальной", — заявил Разван Черечес, исполнительный директор Центра политики здравоохранения и общественного здоровья Румынского университета Бабеша-Бойяи.

С экспертом из Румынии согласна и профессор медицинских наук Литовского университета Рамуне Каледене. Она уверена, что местные власти допустили ошибку, ослабив ограничения. "Лето было потерянным периодом. Это было ошибкой, потому что мы должны были быть очень, очень проактивными, начиная с весны, а мы как-то расслабились", — сказала Каледене.

ркую картину рисует статистика: в Румынии среднее число заболевших и умерших с Covid-19 в неделю уже превысило свои предыдущие пики. В Болгарии зафиксирован самый высокий показатель смертности в связи с коронавирусом за две недели на миллион жителей в ЕС. В Латвии среднее количество новых случаев коронавируса выше, чем когда-либо прежде, растет и число смертей смертей от этой болезни. А в Литве уровень смертности установил новый рекорд за год и не собирается снижаться.

Виновато недоверие?

Связь такого большого количество новых случаев коронавируса и смертей с показателями вакцинации неоспорима, отмечает Politico. Например, в Болгарии вакцинировано всего 23% взрослого населения, а в Румынии — 34%. В других странах региона, где наблюдается всплеск смертности, охват лучше, но этого недостаточно для сдерживания заразного дельта-штамма. В Латвии вакцинировано 52% взрослого населения, а в Литве — 69%.

Эти цифры бледнеют по сравнению с показателями в Великобритании, Ирландии, Португалии и Франции, где охват взрослого населения вакцинацией превышает 80%. Нынешний рост заболеваемости в этих странах оказал минимальное влияние на уровень смертности. "Лучшей подготовкой к четвертой волне была бы эффективная кампания вакцинации", — отмечает бывший министр здравоохранения Румынии Иоана Михайла.

Михайла считает, что Румыния хорошо организовала процесс вакцинации, в интервью Politico она признала: в низком уровне охвата вакцинами отчасти виноват скептицизм населения. Также Михайла винит правительство, в том числе и себя, за "слишком поспешное ослабление месседжа о необходимости вакцинации".

Некоторые эксперты называют глубокое недоверие к правительству основной причиной низкого охвата населения вакцинацией. Агентство Eurofound провело в 2021 году опрос, который показал, что уровень доверия граждан Румынии, Болгарии и Латвии к властям своих государств ниже среднего по ЕС.

В Рижской больнице им. Паула Страдиня пациенты с коронавирусом в основном не вакцинированы, утверждает врач и представитель Латвийского общества врачей (Latvijas ārstu biedrība, LĀB) Карлис Раценис. "Одна из причин заключается в том, что они не доверяют политикам", — пояснил Раценис. Он объясняет это "постсоветским пониманием нашей политической ситуации, в которой всегда утверждалось, что политики лгут". Как утверждает старший доцент кафедры эпидемиологии Медицинского университета Пловдива Ваня Рангелова, в Болгарии это недоверие является "главной движущей силой, заставляющей людей не делать прививку".

В северной Греции ситуация также достаточно плачевная. В регионе один из самых низких показателей вакцинации в стране, и более 90% коек интенсивной терапии местных больниц заполнены. Несмотря на это, правительство объявило о прекращении мини-локдаунов.

"Сейчас не время для таких свобод, сейчас не время, чтобы говорить, что мы вернулись к нормальной жизни. Больницы переживают переломный момент. То, что делается — большой риск", — заявил директор отделения интенсивной терапии в больнице в Салониках Николаос Каправелос.

Политическая нестабильность

Существует также еще один фактор — политическая нестабильность: в прошлый вторник развалилось правительство Румынии, в Болгарии действует временная администрация, а в Латвии в следующем году состоятся парламентские выборы.

Раценис говорит, что политики не решаются вводить новые ограничения, которые могут оттолкнуть электорат. Похожая ситуация наблюдается и в Румынии. Черечес считает, что отказ от новых ограничений в летние месяцы был вызван предстоящими выборами. Правительство также установило цели вакцинации, которые должны были привести к отмене ограничений. Но когда стало казаться, что достичь этих целей не удастся, власти Румынии их пересмотрели — была установлена планка пониже. По мнению Черечеса, распад румынской коалиции сосредоточил внимание на политике, а не на обострении пандемии.

Болгария в ноябре должна провести уже третьи парламентские выборы за год: предыдущее голосование не привело к формированию правительства. Рангелова заявила, что власти "не хотят принимать жесткие меры".

Несмотря на то, что в Литве выборов не ожидается, нет и желания вводить новые ограничения. В сентябре тысячи людей протестовали в Вильнюсе против действующих мер по борьбе с коронавирусом. Как подчеркнула Каледене, если будут приняты новые меры, это вызовет еще большее сопротивление со стороны общества.

В Латвии заполненность коек для пациентов с Covid-19 достигла около 80%, при этом некоторые больницы сообщают, что занято уже более 90% коек. "Если не будут приняты жесткие ограничения в отношении ограничения контактов, у нас будет нечто подобное, что мы видели в северной Италии", — предупредил Раценис.