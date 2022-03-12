aA
Политэмигранты из России провели в Вильнюсе акцию протеста против войны в Украине
Политэмигранты из России провели в Вильнюсе акцию протеста против войны в Украине
© Vasily Shramkov

Она состоялась в полдень в сквере им. Бориса Немцова (у посольства России). На акции подняли новый символ протестов в России – бело-сине-белый флаг.

По словам организаторов, нынешний российский триколор, который когда-то был символом "перемен и борьбы за свободу", был "присвоен" для достижения официозных целей и постоянно используется как "прикрытие авантюр, он стал символом бессменной власти и агрессивной войны".

"Флаг, как и когда-то невинная свастика, был замаран кровью. Мы поддерживаем идею нового флага, который мог бы объединить россиян, высказывающихся против кровопролития, за свободную и демократическую Россию", – сказали организаторы акции.

24 февраля Россия напала на Украину. Россию осудил Запад и ввел жесткие санкции. За это время в России были арестованы тысячи участников протестов, введена уголовная ответственность в отношении тех, кто открыто высказывается против войны (ждет тюремное заключение на 15 лет).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos šalis, kuri neuždarė dangaus Rusijai: nori sėdėti ant dviejų kėdžių, bet planas griūva jau dabar

Aivaras Vilutis

3 naujovės, kurios leis kurti namus lyg pasakose: augalai atstos lemputes

Delfi Plius Dalia Daškevičiūtė

Karo psichologas Jurgaitis: iš rusų karių matyti, kad informacinį psichologinį karą teroristinis režimas pralaimi ryškiai

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Seksologas – apie kokybiško sekso naudas ir 2 esminius vyro instinktus

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Gelminė Glemžaitė

Delfi Plius The Economist

Blėstanti iliuzija dėl Putino: Trumpo partija ima atsikvošėti

Delfi Plius Žinių radijas

Ko vertas Putino atominis šantažas?

Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Kibininių tinklo šeimininkė Juškienė – apie iš pelenų prikeltą verslą, sunkvežimį želatinos ir dešrų bei 60 tortų

Delfi Plius Eglė Šiugždinytė

Teisininkas atsako: ar bute galima vykdyti gamybinę veiklą ir kaip į tai reaguoti kaimynams?

TOP новостей

Sunaikinta Volnovacha Karas Ukrainoje. Kovo 12 Sunaikinta Volnovacha Sunaikinta Volnovacha Karas Ukrainoje. Kovo 12-oji

Война в Украине. "Волновахи как города уже не существует", Россия пробует учредить "ХНР"

Третью неделею на территории Украины продолжаются...

Война посеяла беспокойство в связи работниками в Литве: перевозчиков и строительные компании ждут вызовы

Действующие в Литве транспортные и строительные...

Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis Karo nuniokotas Mariupolis

"Мариуполь – это форпост". Монолог жительницы города, который уже неделю в осаде

"Вы можете сказать, что-то вообще думают по поводу...

В Беларуси ходят слухи, которые вызвали истерику: этим может воспользоваться и "элита" страны

В Беларуси ходят слухи о всеобщей мобилизации, которые...

В Литве уже трудоустроены 170 беженцев из Украины

В Литве уже трудоустроены 170 беженцев из Украины , в...