Политэмигранты из России провели в Вильнюсе акцию протеста против войны в Украине

Она состоялась в полдень в сквере им. Бориса Немцова (у посольства России). На акции подняли новый символ протестов в России – бело-сине-белый флаг.
По словам организаторов, нынешний российский триколор, который когда-то был символом "перемен и борьбы за свободу", был "присвоен" для достижения официозных целей и постоянно используется как "прикрытие авантюр, он стал символом бессменной власти и агрессивной войны".
"Флаг, как и когда-то невинная свастика, был замаран кровью. Мы поддерживаем идею нового флага, который мог бы объединить россиян, высказывающихся против кровопролития, за свободную и демократическую Россию", – сказали организаторы акции.
24 февраля Россия напала на Украину. Россию осудил Запад и ввел жесткие санкции. За это время в России были арестованы тысячи участников протестов, введена уголовная ответственность в отношении тех, кто открыто высказывается против войны (ждет тюремное заключение на 15 лет).
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