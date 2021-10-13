Полигон после вывоза мигрантов в ужасном состоянии, муниципалитеты подсчитывают расходы

Из лагеря мигрантов увезли больше трех недель назад, однако оттуда еще не вывезли мусор, матрасы, брошенную одежду.

В самом начале кризиса заботы о мигрантах легли на плечи муниципалитетов. Они заботились о питании, быте и здоровье мигрантов. Все это муниципалитеты делали за свой счет. Государство обещало компенсировать все расходы. Правда, не всю помощь можно измерить в деньгах. Муниципалитетам помогали местные жители и волонтеры.

Например, Юлия - волонтер из Балтои Воке рассказала, что она помогла поймать нескольких мигрантов, пытавшихся бежать из Руднинкай.

"Мы должны были следить, сообщать об увиденном. За эти два месяца мы видели так много машин с иностранными номерами, сколько в этом муниципалитете не видели за 10-15 лет", – заметила она.

До сих пор муниципалитетам перевели 820 000 евро. "Это расходы на питание, содержание помещений, охрану, ограждения и т.д. Расходы компенсируют по факту", – сказала министр финансов Гинтаре Скайсте.

Муниципалитеты указали, что предоставили не все счета. Например, Друскининкайский муниципалитет потратил на содержание мигрантов больше 300 000 евро.

"Обращаем внимание на то, что в эту сумму не входят расходы на лечение, которые понесла больница и поликлиника. Их компенсирует Больничная касса. Друскининкайскому муниципалитету вернули 240 000 евро. Больше 65 000 евро еще не компенсировали. Сейчас на заставе есть еще 104 мигранта, эти расходы также лягут на плечи муниципалитета", – сказано в ответах журналистам LNK.

Мэр Лаздийского района Аусма Мишкинене сказала, что за три месяца муниципалитет истратил на содержание мигрантов 120 000 евро.

"Большая часть средств - расходы на питание, людей кормили 3–4 раза в день горячей едой. Затем уже идут расходы на здравоохранение и бытовые расходы – воду, электричество, бытовую химию", – сказала мэр.

Пока больше всего средств получил Друскининкайский муниципалитет – 240 000 евро, Игналинский район получил 154 000 евро, Алитус – 129 000, а Алитусский район – 86 000 евро.

СОГГ на аренду модульных домиков истратила 5,5 млн. евро.