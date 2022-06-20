Эту информацию Delfi подтвердили надежные источники. По их данным, 39-летняя водитель попалась 17 июня, на Минском шоссе, в Вильнюсе.

По данным источников Delfi, в ее организме было 0,50 промилле (во второй раз алкотестер оказал 0,53). Это легкая степень опьянения.

Известной ведущей грозит штраф 800-1100 евро и лишение прав на 12-18 месяцев.

Delfi пытался связаться с Ясявичюте, но тщетно.

Позже в социальных сетях Ясявичюте оставила запись, в которой объяснила свои действия и сожалела о своем поступке. Она указала, что пила дома шампанское, а потом у одной из ее собак начались проблемы со здоровьем, нужно было реагировать. Женщина взяла собаку и отправилась в ветеринарную клинику. По дороге ее и остановила полиция.