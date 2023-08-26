26 августа 2023 г. 07:38

Полиция выяснила личность мужчины, который совершал странные действия у спортцентра в Паневежисе

 
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Panevėžyje – šokiruojantis vaizdas: užfiksuotas keistus veismus atliekantis vyras (stop kadras)
Panevėžyje – šokiruojantis vaizdas: užfiksuotas keistus veismus atliekantis vyras (stop kadras)
ФОТО: jp.lt

На этой неделе сообщалось о странных действиях мужчины у Паневежского спортцентра на аллее Тайкос, 11. В редакцию портала JP позвонила читатель, которая узнала этого человека. По ее словам, этот человек в Паневежисе вытворяет подобное не в первый раз.

"Этот извращенец вытворяет такое не в первый раз. Неделю назад он ехал на велосипеде, остановился, снял штаны, лег и делал то же самое, что и у спортцентра", – рассказала женщина.

По ее словам, сначала она подумала, что ему плохо.

"Но когда он голый стал тереться и еще стонать, тогда я поняла… В голове у него другое. Он увидел меня и побежал за мной. Жуть!", – рассказала JP жительница Паневежиса.

Однако ее больше всего возмущает, что закон тут бессилен.

Тренер спортцентра Гражина порадовалась тому, что во время визита извращенца в центре не было занятий.

"Надо кастрировать, как кота. К счастью, в выходные не было тренировок. Страшно, что он по-прежнему расхаживает безнаказанный. Не известно, где еще начнет себя удовлетворять", – сказала она TV3.

Полиция сказала, что личность мужчины уже установлена.

Представитель полиции Одета Юкнюте это подтвердила: "Решение будет принято, когда соберут всю необходимую информацию".

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