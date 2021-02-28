Автомобиль Audi S1, которым управлял министр иностранных дел, был остановлен на улице Кауно в столице в субботу, примерно в 16.30.

В воскресенье пресс-секретарь министра Витауте Шмайжите подтвердила lrytas.lt, что Г. Ландсбергис должен заплатить штраф. Как сообщалось, Г. Ландсбергис сразу же признал, что нарушил Правила дорожного движения, и сожалеет об этом. Он был оштрафован на 15 евро.