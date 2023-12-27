Полиция Вильнюса реагирует на заявление: подростки стреляли в своего товарища из страйкбольного оружия и обзывали его "бандеровецем"

По его словам, c А. они просто "болтали, гуляли вместе, обсуждали фильмы и музыку и делились секретами", а с Б. до этого общались только в школе. Б., по словам Давида, "считался в школе хулиганом и пользовался уважением", тогда как сам Давид, несмотря на переезд в другую страну, продолжил учиться на высокие оценки. А., Б. и Давид при этом, с его слов, находились в разных весовых категориях — оба были заметно сильнее. Давид ни разу не видел драк в школе и тем более в них не участвовал. Он не знал, дрались с кем-то его друзья. К нему они никогда насилие не применяли.