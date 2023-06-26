26 июня 2023 г. 12:59

Полиция Вильнюса обеспокоена: пешеходы переходят дорогу на проспекте Конституциёс в неположенном месте

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius
Пешеходы – самая уязвимая группа участников движения, однако большая их часть сознательно не соблюдает Правила дорожного движения и переходит дорогу в неположенных местах. На проспекте Конституциёс сейчас реконструируют подземный переход. Дорогу можно перейти не в привычном места, а на перекрестке с ул. Л.Качинскё и Гегужес 3-осёс. Однако большинство пешеходов игнорирует ПДД и переходит дорогу в неположенном месте.

Пешеходы могут переходить дорогу только там, где есть пешеходные переходы, а если их нет, – в местах, где есть пересечение дороги. Полиция предупреждает, что нарушителей на проспекте Конституциёс будет штрафовать с 26 июня.

Полиция напоминает, что все пешеходы должны вести себя ответственно и при пересечении дорог следовать ПДД.

Желание сократить путь и переход через дорогу в неположенном месте может привести к печальным последствиям. Помните, что все участники движения должны вести себя ответственно.

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