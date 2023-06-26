Полиция Вильнюса обеспокоена: пешеходы переходят дорогу на проспекте Конституциёс в неположенном месте

Пешеходы могут переходить дорогу только там, где есть пешеходные переходы, а если их нет, – в местах, где есть пересечение дороги. Полиция предупреждает, что нарушителей на проспекте Конституциёс будет штрафовать с 26 июня.
Полиция напоминает, что все пешеходы должны вести себя ответственно и при пересечении дорог следовать ПДД.
Желание сократить путь и переход через дорогу в неположенном месте может привести к печальным последствиям. Помните, что все участники движения должны вести себя ответственно.
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