Полиция Вильнюса обеспокоена: пешеходы переходят дорогу на проспекте Конституциёс в неположенном месте

Пешеходы – самая уязвимая группа участников движения, однако большая их часть сознательно не соблюдает Правила дорожного движения и переходит дорогу в неположенных местах. На проспекте Конституциёс сейчас реконструируют подземный переход. Дорогу можно перейти не в привычном места, а на перекрестке с ул. Л.Качинскё и Гегужес 3-осёс. Однако большинство пешеходов игнорирует ПДД и переходит дорогу в неположенном месте.