Полиция Вильнюса будет решать, стоит ли усилить охрану посольства России после инцидентов с коктейлями Молотова

Полиция проводит досудебное расследование по факту причинения ущерба имуществу общеопасным способом. Подозреваемые пока не установлены, расследование взяла на себя Управление по расследованию организованной преступности Главного комиссариата криминальной полиции Вильнюсского уезда, которая расследует особо тяжкие, резонансные преступления.

Посольство России обычно ежедневно охраняют сотрудники Отдела охраны стационарных объектов Управления реагирования Вильнюсской уездной полиции. На входы в посольство направлены камеры видеонаблюдения, ожидается, что отснятый материал поможет идентифицировать подозреваемых.

"Этот вопрос решается, решение будет принято в ближайшее время", - сообщила Elta в понедельник представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская.

В ночь на воскресенье, примерно в 2 час. 15 мин., в Вильнюсе на улице Героев Украины неизвестный бросил бутылку с горючей жидкостью в здание посольства России и повредил стену здания.

Тот же инцидент повторился в ночь на понедельник.