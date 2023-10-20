Полиция: в ночь на пятницу в учреждения страны не поступали угрозы о взрывах

"Сегодня ночью сообщений с угрозами в учреждения не поступало", - сказал Матонис.

Напомним, что в ночь на среду учреждения и организации страны получили около 2000 писем с угрозой взрыва. Во вторник ночью и утром разные учреждения Литвы получили свыше 1000 сообщений с угрозами взрыва, подтвердила полиция. Сообщения с угрозами взрыва, как и ранее, получили образовательные, учебные и другие учреждения.

В понедельник ночью, как указывает полиция, учреждения получили около 1500 сообщений о взрывчатке, в прошлую пятницу – около 900.