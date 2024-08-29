Полиция: в Литве количество пострадавших в ДТП несовершеннолетних остается стабильно высоким

По данным полиции, в период с 2021 по 2023 год зафиксировано около 530 дорожно-транспортных происшествий, в ходе которых пострадали около 570 несовершеннолетних и около 27 погибли. По данным первого полугодия текущего года, в ДТП погиб один несовершеннолетний.
„Статистика пока такова, она неудовлетворена. Ситуация улучшается, но цель всегда состоит в том, чтобы смертей не было – не только несовершеннолетних, но и вообще участников дорожного движения“, - сказал журналистам в четверг М. Драудвила.
По его словам, водителю, причинившему вред несовершеннолетнему, грозит уголовная ответственность, а штрафы и конкретные наказания зависят от степени травм, от того, получил ли несовершеннолетний смертельную травму.
В сентябре полиция планирует дополнительные проверки
По словам заместителя комиссара полиции, в сентябре увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают дети – в среднем происходит около 70 ДТП, травмы получают около 50-70 несовершеннолетних.
„В сентябре эта цифра относительно выше. Все возвращаются в движение – кажется, для некоторых участников дорожного движения движение не является чем-то новым, но (...) после лета все расслаблены и рассеяны, и не у всех получается вовремя войти в этот ритм“, - сказал М. Драудвила.
В сентябре 2021 года дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб ребенок, зафиксировано не было, в 2022 году их было 1, а в прошлом году – 3.
В целях предотвращения аварий на дорогах в первый месяц учебного года, как и ежегодно, полиция усилит меры контроля не только на ближайших к образовательным учреждениям пешеходных переходах, но и на основных дорогах города, будет проверять водителей на трезвость.
„В целях обеспечения безопасности дорожного движения мы организуем мероприятия как возле школ, так и в других местах, чтобы установить, действительно ли лица ездят с правом управления транспортным средством, пристегнуты ли они ремнем безопасности (...) и соблюдают ли другие правила дорожного движения“, - сказал М. Драудвила.
„Это касается подвоза учеников до школ, высадки их в соответствующих местах – то есть на остановках, помощи им при переходе дороги, если нет пешеходного перехода или ребенку нет 10 лет. А также тот же контроль трезвости, опасное, хулиганское вождение, (...) не используются ли средства мобильной связи, ношение светоотражателей“, - рассказал он о плановых проверках полиции.
По данным последних десяти лет, около 30-40 проц. дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали несовершеннолетние, происходят по неосторожности самих детей.
Статистика Lietuvos draudimas показывает, что 40 проц. всех несчастных случаев происходят с учениками начальных классов.