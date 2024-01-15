Полиция в курсе деталей инцидента, который произошел во время чемпионата по фигурному катанию

В социальной сети Facebook работница чемпионата Кая-Эляна рассказала о грубом поведении спортивного журналиста Эрвинаса Квиткаускаса и президента Федерации фигурного катания Литвы Витаутаса Ясутиса.
Полиция рассказала о деталях этого инцидента. На вопрос, кто обращался в полицию, был получен ответ – женщина, а президент федерации утверждал, что в полицию обратился охранник.
"13 января, в 19.33 ч. было получено сообщение от женщины, которая заявила, что в Каунасе, на арене, на проспекте Короля Миндаугаса, во время мероприятия произошел конфликт с охраной.
На место происшествия выехала полиция, стражи порядка выслушали обе стороны - как заявителя, так и охранников, которые пояснили, что к ним обратились организаторы мероприятия в связи с конфликтом с женщиной - она не должна была находиться в определенной зоне. Было принято заявление/объяснение охраны", – сказала представитель Главного комиссариата полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.
Женщину полиция проверяла на трезвость. Женщина была трезвой.
"Женщина была трезвой. Полиция реагировала на конфликт между женщиной и охранниками, поэтому других лиц, которые в то время работали во время прямой трансляции, на трезвость не проверяли, данных о нетрезвых лицах от комитета по организации чемпионата не поступало", – сказал Delfi Вайткявичене.
По ее словам, заявления были получены от обеих сторон - охраны и женщины.
"Сейчас полиция уточняет обстоятельства происшествия в связи с жалобами на нарушение общественного порядка, оценят действия обеих сторон. Во время уточнения дополнительно пообщаются с участниками конфликта и другими лицами, которые могли участвовать в конфликте, видели его, кроме того, проверят записи видеокамер", – сказала Вайткявичене.
Кая-Эляна оставила свой комментарий в группе "Феминизм" на Facebook. Кая-Эляна утверждает, что ее выгнали с арены "Жальгирис" после того, как она поругалась с Квиткаускасом, который мешал ей работать.
Позже разгорелся конфликт между девушкой и президентом федерации Ясутисом, который потребовал, чтобы она отдала аккредитацию.
По словам девушки, во время конфликта, Квиткаускас нецензурно выражался.
Ясутис эту историю назвал провокацией.
"Это провокация. Она оказалась на платформе судей, где не могли находиться посторонние. Квиткаускас попросил ее покинуть платформу и показать аккредитацию. Она не захотела показывать, поэтому ее попросили покинуть арену.
Правоохрана оценит ситуацию, приезжала полиция, начато расследование, ведь это нарушение общественного порядка. Все происходило открыто, это видели тысячи зрителей, есть камеры, которые зафиксировали ситуацию. Надо быть очень смелой, чтобы делать подобные заявления в надежде, что никто ничего не выяснит. Моя позиция была простая – забрать у нее аккредитацию, которая, по сути, на арене не действовала, не было времени что-то еще выяснять", – сказал Ясутис.