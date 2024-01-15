Полиция в курсе деталей инцидента, который произошел во время чемпионата по фигурному катанию

На место происшествия выехала полиция, стражи порядка выслушали обе стороны - как заявителя, так и охранников, которые пояснили, что к ним обратились организаторы мероприятия в связи с конфликтом с женщиной - она не должна была находиться в определенной зоне. Было принято заявление/объяснение охраны", – сказала представитель Главного комиссариата полиции Каунасского округа Одета Вайткявичене.

"13 января, в 19.33 ч. было получено сообщение от женщины, которая заявила, что в Каунасе, на арене, на проспекте Короля Миндаугаса, во время мероприятия произошел конфликт с охраной.

Полиция рассказала о деталях этого инцидента. На вопрос, кто обращался в полицию, был получен ответ – женщина, а президент федерации утверждал, что в полицию обратился охранник.

"Женщина была трезвой. Полиция реагировала на конфликт между женщиной и охранниками, поэтому других лиц, которые в то время работали во время прямой трансляции, на трезвость не проверяли, данных о нетрезвых лицах от комитета по организации чемпионата не поступало", – сказал Delfi Вайткявичене.

По ее словам, заявления были получены от обеих сторон - охраны и женщины.

"Сейчас полиция уточняет обстоятельства происшествия в связи с жалобами на нарушение общественного порядка, оценят действия обеих сторон. Во время уточнения дополнительно пообщаются с участниками конфликта и другими лицами, которые могли участвовать в конфликте, видели его, кроме того, проверят записи видеокамер", – сказала Вайткявичене.

Кая-Эляна оставила свой комментарий в группе "Феминизм" на Facebook. Кая-Эляна утверждает, что ее выгнали с арены "Жальгирис" после того, как она поругалась с Квиткаускасом, который мешал ей работать.