aA
Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не будет, полиция не считает, что этот день пройдет спокойно. В столице будут дежурить усиленные наряды полиции, однако заграждения устанавливать не будут. Представители "Союза семей" заявили, что никакие мероприятия не организуют. Однако в интернете распространяют призыв ехать в Вильнюс и освистать Витаутаса Ландсбергиса. Похоже, из Жемайтии планируют привезти соломенного козла и сжечь его.
Policija prie Seimo.
Policija prie Seimo.
© DELFI

До праздника осталось меньше недели. После событий 13 января, когда участники митинга освистали выступавших на церемонии памяти жертв январских событий спикера Викторию Чмилите-Нильсен и премьер-министра Ингриду Шимоните, похожую акцию планировалось провести и в феврале. Вильнюсский муниципалитет отказал в проведении 16 февраля митингов в трех местах - на Ратушной площади, на Кафедральной площади и у памятника Й.Басанавичюсу.

Статьи по теме:
Секретные планы на 16 февраля: поездка в Вильнюс, под "балкончик"  (39)
Что ждет 16 февраля: расслабляться нельзя – для беспорядков достаточно нескольких человек  (34)

Глава "Союза семей" Раймондас Гринявичюс сказал Delfi, что их неправильно поняли.

"Нас не поняли, у нас и проект митинга был обучающий. Больше никаких заявок на 16 февраля подавать не будем, поймите, если мы еще где-то попросим, то будет как в путинской Москве начнутся аварии водопровода, еще что-то", – сказал он.

Полиция намерена дежурить на ул. Пилес и рядом с ней, поскольку по традиции с балкона Дома подписантов будет выступать Витаутас Ландсбергис.

Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал, что внимание полиции будет сконцентрировано на Старом городе.

"Если людей будет много, возможно, придется закрыть доступ на ул. Пилес", – сказал он.

Усилить дежурство в городе заставляют и призывы "по-своему" отметить День восстановления государства. Людей призывают надевать национальную одежду и ехать в Вильнюс, встретиться у президентского дворца. Потом - освистать Ландсбергиса, который будет выступать с балкона Дома подписантов, в отместку за его слова, сказанные после мероприятий 13 января.

Гагас сказал Delfi, что полиция следит за электронным пространством.

Гринявичюс заверил, что "Союз семей" отдельное мероприятие проводить не будет.

Пока не планируют устанавливать заграждения, но на места проведения мероприятий жителям не разрешат нести барабаны и другие подобные предметы.

"Надо понимать, что важно уважительно относиться друг к другу и не действовать против интересов других людей во время торжеств. Если шумят во время мероприятия, то это мешает его проведению", – сказал Гагас.

Полиция будет дежурить также на въездах в город и проверять автомобили.

"Будем видеть автобусы с определенными индикаторами, свидетельствующими о том, что едут на протест, будем их останавливать, объяснять людям, что разрешений на акции протеста не было", – заметил Гагас.

В последние дни распространяют информацию о том, что в Вильнюс 16 февраля планируют привезти соломенного козла, таскать его по улицам, а потом сжечь. Эту информацию Delfi подтвердили несколько источников, поддерживающих протестующих.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Vytenis Miškinis

Žiaurumas, kokio Lietuva seniai nematė: jaunieji žudikai gyrėsi kraupiomis egzekucijomis ir tikėjosi niekada neįkliūti

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Po intymių linksmybių iš gėdos neturėjo kur slėpti akių: tai galėjo stebėti visas pasaulis

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Raudonos vėliavos santykių pradžioje: kokie ženklai išduoda, kad jūsų santykiai pasmerkti žlugti?

Delfi Plius Dina Sergijenko

Daugelis vairuotojų nė nenutuokia, kad dėl tokio nusižengimo gali padėti „teises“ į stalčių

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Traškus ir paslaptingas obuolys karamelėje: pasigaminsite patys ir nebrangiai!

Delfi Plius Mantas Liekis

Siekiantiems palengvėti keliais kilogramais: 9 patarimai, kaip apgauti alkį

Delfi Plius Edita Rouge

Neįprastas seksas: kaip atskirti, tai išradingumas, ar – iškrypimas?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Per interviu kone šimtą žmonių nužudęs vyras prisipažino, kaip išniekino savo tėvo kūną

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusai pametė galvą dėl išgalvotų „Didžiojo karo“ žygdarbių: įžūlaus melo paneigti nedrįso net pats Stalinas

Delfi Plius Dainius Sinkevičius

Už egzaminą „Regitroje“ – kyšiai vairavimo instruktoriui: padiktuodavo schemą, kaip išlaikyti iš pirmo karto

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Su Rusija gali baigtis visaip: nuo suomių taikytos praktikos pasaulis ėmėsi už galvos, tačiau po padu ši šalis irgi nebuvo

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Į Lenkiją – ne tik apsipirkti, bet ir pigiau poilsiauti: populiariausi Augustavo, Suvalkų ir Balstogės SPA centrai bei sanatorijos

Verslas Plius Lukas Miknevičius

Tikrasis tolimųjų reisų vairuotojų paveikslas: kuo skiriasi ir kaip savo darbą vertina lietuviai ir atvykėliai

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Santykiai su žymiai vyresniu vyru ar moterimi: sužinoję keletą faktų stebėsitės, kodėl daugiau žmonių neieško tokių partnerių

Delfi Plius Toma Miknevičienė

Geidžiamiausių privačių mokyklų Vilniuje sąrašas ir kainos: gundo pasaulinio lygio išsilavinimu, bet įkandama ne kiekvienam

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Šaltakraujiškiausias Lietuvos žudikas maniakas nesudrebėjo ir duodamas parodymus: jo žodžiai pašiurpino klausiusius

Статьи по теме:

Организаторы: 16 февраля в Вильнюсе состоится факельное шествие (40)

Вильнюсский муниципалитет разрешил проведение...

Вильнюсский муниципалитет снова отклонил заявку на митинг "Союза семей" (12)

Вильнюсский муниципалитет 7 февраля отклонил заявку на...

TOP новостей

Из страны с низкими ценами товары везут багажниками: что делать, чтобы сэкономить (15)

Пока эксперты по литовской экономики говорят о...

Полиция уже готовится к 16 февраля, заграждений не будет, применят иные меры (46)

Несмотря на то, что официальных митингов 16 февраля не...

Из-за пандемии жители запустили свое здоровье, прогнозируют рост смертности на 15% (5)

Онкологи говорят, что из-за пандемии жители реже ходили...

Коронавирус в Литве: 11 233 новых случая и 20 смертей (1)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 233 новых...

МИД Литвы рекомендует жителям воздержаться от поездок в Украину (3)

С учетом изменения ситуации в Украине МИД Литвы...