Полиция усилила охрану объектов еврейской общины: призывает граждан сохранять бдительность

"Сегодня действительно на всех объектах будет гораздо больше сотрудников (...). Особо пристальное внимание мы уделяем общественному пространству и социальным сетям и отслеживаем, нет ли признаков какой-либо опасности для проживающих в Литве евреев. Пока таких признаков нет", – сказал Матонис в пятницу в интервью для радиостанции LRT.
"У полицейских сегодня несколько другие инструкции и инструктажи, чтобы ответственно реагировать на это (возможные атаки). (…) В некоторых городах будет больше полицейских, например, в Клайпеде также задействованы сотрудники Службы общественной безопасности. Поэтому на самом деле их сегодня должно быть больше", – отметил представитель полиции.
Он также призывает граждан быть более активными и сообщать о любых подозрительных лицах или действиях, наблюдаемых вблизи объектов, важных для еврейской общины.
"Если кто-то заметит подозрительных лиц возле еврейских объектов, синагог или в других местах, то действительно (просим) как можно скорее позвонить по номеру 112", – призвал Матонис.
"Нужно сохранять бдительность. Мы действительно серьезно и ответственно относимся к этому и готовы обеспечить безопасность людей", – добавил он.
Как сообщалось ранее, полиция активно сотрудничает с Департаментом государственной безопасности, Службой общественной безопасности, проводятся встречи с представителями еврейской общины.
Лидер террористической группировки "Хамас" Халед Машаль призвал людей выйти на улицы в пятницу, 13 октября, в поддержку напавшей на Израиль "Хамас". После этих заявлений в социальных сетях стали распространяться призывы нападать на евреев и объекты, связанные с еврейской общиной.