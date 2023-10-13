Полиция усилила охрану объектов еврейской общины: призывает граждан сохранять бдительность

"Сегодня действительно на всех объектах будет гораздо больше сотрудников (...). Особо пристальное внимание мы уделяем общественному пространству и социальным сетям и отслеживаем, нет ли признаков какой-либо опасности для проживающих в Литве евреев. Пока таких признаков нет", – сказал Матонис в пятницу в интервью для радиостанции LRT.

"У полицейских сегодня несколько другие инструкции и инструктажи, чтобы ответственно реагировать на это (возможные атаки). (…) В некоторых городах будет больше полицейских, например, в Клайпеде также задействованы сотрудники Службы общественной безопасности. Поэтому на самом деле их сегодня должно быть больше", – отметил представитель полиции.

Он также призывает граждан быть более активными и сообщать о любых подозрительных лицах или действиях, наблюдаемых вблизи объектов, важных для еврейской общины.