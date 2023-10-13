Полиция усилила охрану объектов еврейской общины: призывает граждан сохранять бдительность

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių nuotr.
В пятницу по всей стране будет усилена работа полиции на объектах еврейской общины, сообщает представитель департамента полиции Рамунас Матонис. В некоторых городах для этой цели задействованы дополнительные силы, полиция просит общественность следить за обстановкой вокруг таких объектов и в случае возникновения подозрений сообщать об этом в правоохранительные органы, сказал Матонис.

"Сегодня действительно на всех объектах будет гораздо больше сотрудников (...). Особо пристальное внимание мы уделяем общественному пространству и социальным сетям и отслеживаем, нет ли признаков какой-либо опасности для проживающих в Литве евреев. Пока таких признаков нет", – сказал Матонис в пятницу в интервью для радиостанции LRT.

"У полицейских сегодня несколько другие инструкции и инструктажи, чтобы ответственно реагировать на это (возможные атаки). (…) В некоторых городах будет больше полицейских, например, в Клайпеде также задействованы сотрудники Службы общественной безопасности. Поэтому на самом деле их сегодня должно быть больше", – отметил представитель полиции.

Он также призывает граждан быть более активными и сообщать о любых подозрительных лицах или действиях, наблюдаемых вблизи объектов, важных для еврейской общины.

"Если кто-то заметит подозрительных лиц возле еврейских объектов, синагог или в других местах, то действительно (просим) как можно скорее позвонить по номеру 112", – призвал Матонис.

"Нужно сохранять бдительность. Мы действительно серьезно и ответственно относимся к этому и готовы обеспечить безопасность людей", – добавил он.

Как сообщалось ранее, полиция активно сотрудничает с Департаментом государственной безопасности, Службой общественной безопасности, проводятся встречи с представителями еврейской общины.

Лидер террористической группировки "Хамас" Халед Машаль призвал людей выйти на улицы в пятницу, 13 октября, в поддержку напавшей на Израиль "Хамас". После этих заявлений в социальных сетях стали распространяться призывы нападать на евреев и объекты, связанные с еврейской общиной.

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