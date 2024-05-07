Полиция сообщает об усиленном патрулировании у кладбищ на 9 мая

"Полиция будет работать на своих территориях, наблюдать и поддерживать порядок, в такие дни за памятниками ведется более тщательное наблюдение, около них усиливается патрулирование", – сказал пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
В четверг полиция в усиленном режиме будет дежурить на Антакальнисском кладбище, где похоронены участники Второй мировой войны. На этом кладбище ежегодно собираются люди, отмечающие День победы. В прошлом году на этом кладбище был демонтирован мемориал советским воинам.
"Ежегодно полиция ГКП Вильнюсского округа metais 9 мая работает на Антакальнисском кладбище, поддерживая порядок. Этот год не исключение. Полицейские (как в униформе, так и без) будут патрулировать и фиксировать возможные нарушения, будут наблюдать за собравшимися, чтобы не было провокаций, административных нарушений, связанных с запрещенной символикой", – сказала пресс-секретарь полиции Юлия Самороковская.
Напомним, что в Литве запрещена демонстрация советских и нацистских символов (за нарушение физическим лицам грозит штраф от 300 до 700 евро).
В Клайпеде День победы также активно празднует местная русскоязычная община. Люди собираются в Парке скульптур, ранее они возлагали цветы у мемориала советским воинам.
Представитель Клайпедской полиции Андромеда Грауслене сказала, что полиция в этот день будет патрулировать и проверять места возможных массовых собраний.
"Мирное возложение цветов не запрещено", – заметила представитель полиции.
"Я не слышал, чтобы что-то организовывали, насколько мне известно, никакие мероприятия не планируются, муниципалитет заявлений не получал. Я вспомню 8 и 9 мая, вспомню в этот день дедушек и бабушек. Никакой демонстрации не планируют. Для меня это всегда был личный праздник, не было нужды ходить на площади и слушать песни. Мне дедушка говорил, что главное, чтобы в мире не было войны. Я против любой войны", – сказал член Клайпедского горсовета Сергей Мажуга.
Департамент государственной безопасности (ДГБ) не исключает, что 9 мая, когда русские общины отмечают день победы над нацистской Германией, в Литве могут быть провокации.
Департамент призывает немедленно сообщать о замеченных в социальных сетях публикациях, предлагающих финансовое вознаграждение за акты вандализма и нарушения других правовых актов Литвы.