Полиция сообщает, какие рейды водителей ждут в октябре

1–4 октября – полиция будет следить за тем, чтобы водители не занимались за рулем посторонней деятельностью и пользовались ремнями безопасности.

7–13 октября:

– полицейские будут следить за порядком, выявлять случаи опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, нарушения сигналов светофора. Эта превентивная мера будет организована в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network).

– в крупных городах страны и отдельных районах пройдет социальная акция „Свисток защищает“ (с социальным партнером ЗАО Autoaibė). Дата проведения акции: 8 октября (вторник) – Вильнюс (10 ч.).