Полиция сообщила о еще двух задержанных в связи с инцидентом на аллее Лайсвес в Каунасе

Сообщается, что 30 августа были задержаны еще двое подозреваемых - 1984 и 1986 г.р. В четверг суд разрешил взять их под арест на два месяца.

"Вчера в Каунасе были задержаны еще двое подозреваемых (1984 и 1986 г.р.). Сейчас суд решает вопрос назначения меры пресечения", – сообщил в четверг ГКП Каунасского округа.

В минувший понедельник полиция сообщила о задержании четверых подозреваемых в участии в драке. Их взяли под стражу на 3 месяца. Также обнаружен автомобиль, который, как подозревают, мог использоваться для совершения преступления, найдено и оружие экзекуции – металлический прут и нож. Подозреваемые ранее были неоднократно судимы.

Напомним, что 25 августа днем к обедавшим в кафе на аллее Лайсвес четверым мужчинам и женщине подбежали появившиеся из подворотни вооруженные люди в масках (по предварительным данным, 8 человек) и стали их избивать.

Начато расследование по факту нарушения общественного порядка и нанесения легких телесных повреждений.