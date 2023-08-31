Полиция сообщила о еще двух задержанных в связи с инцидентом на аллее Лайсвес в Каунасе

Сообщается, что 30 августа были задержаны еще двое подозреваемых - 1984 и 1986 г.р. В четверг суд разрешил взять их под арест на два месяца.
"Вчера в Каунасе были задержаны еще двое подозреваемых (1984 и 1986 г.р.). Сейчас суд решает вопрос назначения меры пресечения", – сообщил в четверг ГКП Каунасского округа.
В минувший понедельник полиция сообщила о задержании четверых подозреваемых в участии в драке. Их взяли под стражу на 3 месяца. Также обнаружен автомобиль, который, как подозревают, мог использоваться для совершения преступления, найдено и оружие экзекуции – металлический прут и нож. Подозреваемые ранее были неоднократно судимы.
Напомним, что 25 августа днем к обедавшим в кафе на аллее Лайсвес четверым мужчинам и женщине подбежали появившиеся из подворотни вооруженные люди в масках (по предварительным данным, 8 человек) и стали их избивать.
Начато расследование по факту нарушения общественного порядка и нанесения легких телесных повреждений.
Полиция сообщила, что инцидент связан с разборками между преступными группировками.
Ни пострадавшие, ни подозреваемые с правоохраной не сотрудничают.
Портал Delfi сообщал, что один из пострадавших – Ритис Садаускас (1980 г.р.), который ранее был связан с бандой "агуркинисов". Эту информацию подтвердил глава Каунасской прокуратуры Дарюс Валкавичюс.